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Эндометриоз теперь можно обнаружить в течении нескольких дней

В Великобритании был разработан тест крови, который с точность в 90% способен определить наличие эндометриоза у пациента. Тест основан на поиске определенных фрагментов ДНК, наличие которых подтверждает или опровергает диагноз.
Эндометриоз теперь можно обнаружить в течении нескольких дней

Сегодня для диагностики этого заболевания требуется порядка семи с половиной лет с момента проявления первой симптоматики. Новый тест позволит уменьшить это время до нескольких дней, что даст возможность диагностировать заболевание на ранних стадиях, а также в свою очередь позволит своевременно принять все необходимые меры. Воспользоваться новым методом будет возможно уже в ближайшие девять месяцев.

По словам доктора Кристиана Беккера, который является членом департамента женского и репродуктивного здоровья в Оксфорде, эндометриоз – не только причиняет страдания больным женщинам, но и несет медицинскую угрозу всему обществу. Поскольку между началом заболевания и его диагностикой проходит большой промежуток времени, принять необходимые меры вовремя не всегда представляется возможным.

В мире сейчас существует только одна компания по разработки маркеров определения митохондриальной ДНК для выявления заболевания, и поэтому эта разработка столь важна. Стоит упомянуть, что этот недуг второй в мире по распространению у женщин, и он может воздействовать на фертильность. Так что нет никакого сомнения в необходимости применения этой технологии в диагностических целях.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:00

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