NI высоко оценило российский МиГ-29 и назвало его «монстром»
Американское издание National Interest (NI) опубликовала материал, посвященный российскому истребителю четвертого поколения МиГ-29. Аналитики высоко оценили эту боевую машину и назвали ее «монстром».
Советский истребитель четвертого поколения МиГ-29 был создан в 1977 году и являлся ответом на американский F-16, сообщает издание «ПолитЭксперт». С тех пор эта боевая машина прошла множество модификаций, существенно расширивших ее боевой потенциал. Теперь этот российский истребитель способен выполнять широкий спектр задач, включающий в себя патрулирование территорий, поддержку наземных операций, перехват воздушных целей противника и многие другие. Сейчас главная особенность этой боевой машины – это наличие оружия класса «воздух-поверхность».
Аналитики американского издания National Interest (NI) высоко оценили все боевые качества современного МиГ-29. Они назвали этот российский истребитель четвертого поколения «монстром, убивающим броню». Эксперты выделили многофункциональность модели и отметили, что это позволяет ВКС России не беспокоиться о многих проблемах, тревожащих воздушные силы других государств.
Напомним, недавно состоялись учения Министерства обороны РФ. Они проходили на полигоне Ашулук, Астраханская область. Там летчики ВКС России тренировались в нанесении воздушных ударов по позициям врага на земле.
Советский истребитель четвертого поколения МиГ-29 был создан в 1977 году и являлся ответом на американский F-16, сообщает издание «ПолитЭксперт». С тех пор эта боевая машина прошла множество модификаций, существенно расширивших ее боевой потенциал. Теперь этот российский истребитель способен выполнять широкий спектр задач, включающий в себя патрулирование территорий, поддержку наземных операций, перехват воздушных целей противника и многие другие. Сейчас главная особенность этой боевой машины – это наличие оружия класса «воздух-поверхность».
Аналитики американского издания National Interest (NI) высоко оценили все боевые качества современного МиГ-29. Они назвали этот российский истребитель четвертого поколения «монстром, убивающим броню». Эксперты выделили многофункциональность модели и отметили, что это позволяет ВКС России не беспокоиться о многих проблемах, тревожащих воздушные силы других государств.
Напомним, недавно состоялись учения Министерства обороны РФ. Они проходили на полигоне Ашулук, Астраханская область. Там летчики ВКС России тренировались в нанесении воздушных ударов по позициям врага на земле.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:55