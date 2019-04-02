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«Зомби-апокалипсис»: Телеведущая Мария Ивакова могла стать жертвой лихорадки Зика в Доминикане

Звезда «Орла и решки» Мария Ивакова рассказала поклонникам, что с ней произошло три года назад во время съемок в Доминикане. Телеведущая могла стать жертвой опасной лихорадки Зика, если бы не вмешательство медиков.
«Зомби-апокалипсис»: Телеведущая Мария Ивакова могла стать жертвой лихорадки Зика в Доминикане

Недавно в Instagram Марии Иваковой появился новый пост, заставивший подписчиков переживать о здоровье кумира. Телеведущая поделилась с пользователями историей, случившейся с ней во время работы в Латинской Америке. Последней страной в съемочном туре оказалась Доминиканская республика, с которой у звезды связаны не очень приятные воспоминания.

У артистки после возвращения в российскую столицу начались проблемы. Неожиданно подскочила температура, которая не спадала длительное время, а все тело звезды покрыла красная сыпь. Ивакова посчитала, что это просто аллергическая реакция на лимонад, но серьезные подозрения вызвало известие о том, что у их оператора такие же симптомы. Звезда подумала, что их обоих укусил комар.

Артистка отправилась к инфекционисту, который настоял на изоляции Иваковой от «неукушенных». Актриса шутит, что это было похоже на сюжет фильма про зомби-апокалипсис, но тогда ей было не смешно, она со слезами пыталась уговорить врача, что не может остаться в больнице, так как у нее еще съемки. Это не помогло и ведущую изолировали, а выписали только когда температура упала до 37 и распухшие суставы пришли в норму.

Звезда «Орла и решки» так и не узнала своего точного диагноза. По предположениям медиков, это была «злосчастная Зика». Этот непростой период научил Марию Ивакову многому, позволив сделать вывод: к собственному организму стоит прислушиваться и делать паузы в работе.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:00

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