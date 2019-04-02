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Анна Седокова провела вечеринку в честь открытия собственного бара

Анна Седокова устроила звездную вечеринку в честь открытия ее нового бара под названием «LA Story Shop Bar Lab». В Сети появились фотографии с этого события.
Анна Седокова провела вечеринку в честь открытия собственного бара

На мероприятии гости могли попробовать кондитерские изделия из собственной коллекции сладостей артистки «Молочная мама». Незадолго до этого певица уже делилась с поклонниками своими планами о запуске линейки в данной области.

На вечеринку по случаю открытия заведения пришли многие звезды: Ольга Орлова, Юлианна Караулова, Алена Водонаева, Наталья Рудова и другие. Одна из приглашенных отметила, что рада появившейся возможности расслабиться за бокальчиком спиртного по понедельникам.

Анна Седокова лично перерезала красную ленту и объявила о торжественном открытии. У пользователей Instagram была возможность наблюдать за танцами на барной стойке в Stories на страничке хозяйки заведения.

Перед открытием заведения Анна Седокова также сделала фотосессию, результатами которой поделилась в Сети. Поклонники бурно отреагировали на пост: «Мафиозница… Еще бы шляпу, автомат Томсона и тигриную шкуру под ножки… ухх, аж страшно стало…», «На первом фото показалось, что Сергей Зверев сидит».



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:39

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