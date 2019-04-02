Анна Седокова провела вечеринку в честь открытия собственного бара

На мероприятии гости могли попробовать кондитерские изделия из собственной коллекции сладостей артистки «Молочная мама». Незадолго до этого певица уже делилась с поклонниками своими планами о запуске линейки в данной области.На вечеринку по случаю открытия заведения пришли многие звезды: Ольга Орлова, Юлианна Караулова, Алена Водонаева, Наталья Рудова и другие. Одна из приглашенных отметила, что рада появившейся возможности расслабиться за бокальчиком спиртного по понедельникам.Анна Седокова лично перерезала красную ленту и объявила о торжественном открытии. У пользователей Instagram была возможность наблюдать за танцами на барной стойке в Stories на страничке хозяйки заведения.Перед открытием заведения Анна Седокова также сделала фотосессию, результатами которой поделилась в Сети. Поклонники бурно отреагировали на пост: «Мафиозница… Еще бы шляпу, автомат Томсона и тигриную шкуру под ножки… ухх, аж страшно стало…», «На первом фото показалось, что Сергей Зверев сидит».