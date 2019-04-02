Анна Седокова провела вечеринку в честь открытия собственного бара
Анна Седокова устроила звездную вечеринку в честь открытия ее нового бара под названием «LA Story Shop Bar Lab». В Сети появились фотографии с этого события.
На мероприятии гости могли попробовать кондитерские изделия из собственной коллекции сладостей артистки «Молочная мама». Незадолго до этого певица уже делилась с поклонниками своими планами о запуске линейки в данной области.
На вечеринку по случаю открытия заведения пришли многие звезды: Ольга Орлова, Юлианна Караулова, Алена Водонаева, Наталья Рудова и другие. Одна из приглашенных отметила, что рада появившейся возможности расслабиться за бокальчиком спиртного по понедельникам.
Анна Седокова лично перерезала красную ленту и объявила о торжественном открытии. У пользователей Instagram была возможность наблюдать за танцами на барной стойке в Stories на страничке хозяйки заведения.
Перед открытием заведения Анна Седокова также сделала фотосессию, результатами которой поделилась в Сети. Поклонники бурно отреагировали на пост: «Мафиозница… Еще бы шляпу, автомат Томсона и тигриную шкуру под ножки… ухх, аж страшно стало…», «На первом фото показалось, что Сергей Зверев сидит».
На мероприятии гости могли попробовать кондитерские изделия из собственной коллекции сладостей артистки «Молочная мама». Незадолго до этого певица уже делилась с поклонниками своими планами о запуске линейки в данной области.
На вечеринку по случаю открытия заведения пришли многие звезды: Ольга Орлова, Юлианна Караулова, Алена Водонаева, Наталья Рудова и другие. Одна из приглашенных отметила, что рада появившейся возможности расслабиться за бокальчиком спиртного по понедельникам.
Анна Седокова лично перерезала красную ленту и объявила о торжественном открытии. У пользователей Instagram была возможность наблюдать за танцами на барной стойке в Stories на страничке хозяйки заведения.
Перед открытием заведения Анна Седокова также сделала фотосессию, результатами которой поделилась в Сети. Поклонники бурно отреагировали на пост: «Мафиозница… Еще бы шляпу, автомат Томсона и тигриную шкуру под ножки… ухх, аж страшно стало…», «На первом фото показалось, что Сергей Зверев сидит».
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:39