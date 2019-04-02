Звезда «Дом-2» Никита Кузнецов съехался с новой девушкой
Бывший участник телестройки «Дом-2» Никита Кузнецов начал жить со своей новой пассией.
Вчера в Интернете появилось свежее интервью с новой возлюбленной звезды «Дома-2», в котором девушка рассказала, кто познакомил ее с Никитой. По словам возлюбленной Кузнецова, они вместе уже полгода.
Не секрет, что ранее Никита состоял в отношениях с Дариной Маркиной, с которой расстался в прошлом году. Впрочем, после разрыва отношений с длинноволосой красавицей 31-летний герой реалити-шоу не стал долго горевать в одиночестве. Правда и девушка весьма быстро обзавелась новым избранником.
Впервые Кузнецов показал свою новую девушку преданным поклонникам на бракосочетании Александры Черно и Иосифа Оганесяна, которое состоялось 22 декабря 2018 года. Тогда мало кто воспринял увлечение Никиты серьезно, ведь мужчина довольно холодно относился в тот вечер к пассии.
Как бы то ни было, но на сегодняшний день Никита и Елена по-прежнему вместе, о чем девушка рассказала в недавнем интервью. Избранница Кузнецова призналась, что она никогда не была публичной личностью, а ее работа связана с маркетингом.
Оказалось, что влюбленных познакомил бывший коллега Никиты по скандальной съемочной площадке «Дома-2» Егор Холявин, которому парочка сейчас очень благодарна.
Сейчас Никита и Елена уже живут вместе. А поселились влюбленные в жилище Кузнецова, которое он выиграл в конкурсе «Человек года», сообщает Dom2Life.
Вчера в Интернете появилось свежее интервью с новой возлюбленной звезды «Дома-2», в котором девушка рассказала, кто познакомил ее с Никитой. По словам возлюбленной Кузнецова, они вместе уже полгода.
Не секрет, что ранее Никита состоял в отношениях с Дариной Маркиной, с которой расстался в прошлом году. Впрочем, после разрыва отношений с длинноволосой красавицей 31-летний герой реалити-шоу не стал долго горевать в одиночестве. Правда и девушка весьма быстро обзавелась новым избранником.
Впервые Кузнецов показал свою новую девушку преданным поклонникам на бракосочетании Александры Черно и Иосифа Оганесяна, которое состоялось 22 декабря 2018 года. Тогда мало кто воспринял увлечение Никиты серьезно, ведь мужчина довольно холодно относился в тот вечер к пассии.
Как бы то ни было, но на сегодняшний день Никита и Елена по-прежнему вместе, о чем девушка рассказала в недавнем интервью. Избранница Кузнецова призналась, что она никогда не была публичной личностью, а ее работа связана с маркетингом.
Оказалось, что влюбленных познакомил бывший коллега Никиты по скандальной съемочной площадке «Дома-2» Егор Холявин, которому парочка сейчас очень благодарна.
Сейчас Никита и Елена уже живут вместе. А поселились влюбленные в жилище Кузнецова, которое он выиграл в конкурсе «Человек года», сообщает Dom2Life.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:56