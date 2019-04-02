Альбина Джанабаева высказалась о женской красоте
В одном из своих недавних интервью Альбина Джанабаева высказалась о женской красоте. Возлюбленная Валерия Меладзе уверена, что представительницы прекрасного пола остаются привлекательными на протяжении всей жизни.
Альбина Джанабаева начала рассуждать о стандартах красота. Она заявила, что иконы стиля постоянно меняются, а вот красота внутри человека остается неизменной. Возлюбленная Валерия Меладзе рассказала, что женщина становится привлекательной тогда, когда она любит и любима. Также гармония с собой дает определенную энергию, которая позволяет сохранить чувство собственного достоинства, самодостаточность и красоту на всю жизнь.
Альбина Джанабаева старается тщательно следить за своим внешним видом. Исполнительница предпочитает делать неброский макияж даже
перед выходом на сцену. Напомним, что бывшая участница группы «ВИА Гра» замужем за Валерием Меладзе, звездная пара воспитывает двоих наследников Луку и Константина.
Альбина Джанабаева начала рассуждать о стандартах красота. Она заявила, что иконы стиля постоянно меняются, а вот красота внутри человека остается неизменной. Возлюбленная Валерия Меладзе рассказала, что женщина становится привлекательной тогда, когда она любит и любима. Также гармония с собой дает определенную энергию, которая позволяет сохранить чувство собственного достоинства, самодостаточность и красоту на всю жизнь.
Альбина Джанабаева старается тщательно следить за своим внешним видом. Исполнительница предпочитает делать неброский макияж даже
перед выходом на сцену. Напомним, что бывшая участница группы «ВИА Гра» замужем за Валерием Меладзе, звездная пара воспитывает двоих наследников Луку и Константина.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:19