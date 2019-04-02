Родители Началовой не давали своего согласия на съемки фильма

Ранее российские СМИ заявили о том, что стартовали съемки фильма «Буду рядом…» о жизни Юлии Началовой. Режиссером и продюсером картины заявлены Наталья Филатова и Андрей Загорский соответственно. Согласно этой информации, сюжет картины должен был рассказать о становлении артистки, а также о последних днях ее жизни. Подобная новость сразу привлекла к себе внимание, поэтому многие журналисты решили получить комментарий по этому поводу у пиар-директора певицы Анны Исаевой. Об этом она рассказала на своей странице в Instgram.Пиар-директор отметила, родители Юлии Началовой не давали своего согласия на съемки этого и любого другого фильма. По словам Анны Исаевой, к ней действительно обращались с подобным предложением, но получили отказ. Эти же люди предлагали провести и концерт памяти, но решение было аналогичным.Анна Исаева отметила, что у нее и родителей Юлии Началовой есть собственные планы на эту тему. Сейчас они сами решают, как правильно почтить память ушедшей певицы. В завершении она попросила всех людей уважать саму Юлии Началову и ее родственников, а также дождаться их собственного решения на этот счет.