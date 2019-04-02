В озере Титикака было обнаружено ритуальное подношение





В процессе археологического дайвинга со дна озера было поднят ряд древних артефактов, среди которых были и золотые изделия. Также на месте погружения обнаружены остатки жертвенных лам, что подтверждает факт совершения ритуальных обрядов на этом месте. После проведения исследований найденных объектов было установлено, что они датируются 500 годом до нашей эры.Также экспертами было установлено, что эта религия предшествует инкам и является более древней. Судя по месту проведения обряда и найденному неподалёку якорю ученые сделали вывод, что ритуал проводился с лодок, и все обнаруженные артефакты были затоплены. Эти находки помогают в лучшей мере познать религию и ритуальное поведение людей в государстве Тиуанако, что имеет огромное значение для истории этого региона.