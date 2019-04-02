Певица Таисия Повалий станет бабушкой

Сын артистки Денис еще 4 года назад женился на выпускнице киевского вуза Светлане Вихровой. Супруги уже давно мечтали о ребенке и наконец-то смогли сообщить звезде, что она скоро станет бабушкой. Подобные известие артистка восприняла с огромной радостью и энтузиазмом, ведь она уже давно хотела иметь внука. Она даже призналась, что не раз говорила на эту тему с сыном и озвучила свое желание.Таисия Повалий готова помогать будущим родителям всем, чем только может. Артистка не боится пеленок, бессонных ночей и других неудобств, с которыми ей придется столкнутся. Она отметила, уже сейчас семья готовится к появлению ребенка, хотя срок еще ранний, но они хотят подойти к этому вопросу основательно.Супруги занимаются обустройством детской комнаты, покупкой необходимой специализированной мебели и многого другого. Известная певица заявила, что не будет жалеть на внука денег и станет очень щедрой бабушкой.Напомним, сначала отношения между Таисией Повалий и ее сыном Денисом складывались плохо. Наследник тяжело пережил развод матери с его отцом и последовавший за этим новый брак артистки. После этого исполнительница долгие годы налаживала отношения с Денисом, а сейчас они близко общаются и часто собираются в семейном кругу.