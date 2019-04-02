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Игорь Николаев поделился видеороликом с участием младшей дочери Вероники

Игорь Николаев на своей странице в Instagram опубликовал видео с участием младшей дочери Вероники. В ролике трехлетняя девочка читает сказку.
Игорь Николаев поделился видеороликом с участием младшей дочери Вероники

Поклонники звездной семьи с удивлением восприняли новый пост. Они отметили, что для своих лет маленькая Вероника обладает хорошей дикцией и чувством ритма. "Произношение просто чудесное...", "Вероничка, такая умничка, так чисто произносит слова", - комментировали подписчики. Фанаты решили, что это влияние уроков музыки, которые проводит с малышкой ее тетя Юлия.

Не удивительно, что девочка демонстрирует такие успехи. У нее очень творческая семья. Малышка с удовольствием берет уроки игры на фортепиано у тети Юлии, поет под аккомпанемент отца, и ходит на занятия по теннису. В свободное время она любит гонять на детской машинке.

Вероника родилась немного раньше срока. Ее мама, певица Юлия Проскурякова, рассказывала о непростом времени выхаживания наследницы в своей колонке на «Летидоре». В своем тексте она старается поддержать мам, которые также столкнулись с такой проблемой, и призывает бороться несмотря на диагнозы. Игорь Николаев является отцом еще одной дочери – Юлии. Она старше его нынешней жены на 4 года.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:15

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