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Мику Джаггеру предстоит операция на сердце

Мику Джаггеру предстоит операция в Нью-Йорке по замене сердечного клапана. Об этом сообщается на сайте Слово и Дело.

Мику Джаггеру предстоит операция на сердце

Как стало известно, вокалист рок-группы под названием The Rolling Stones Мик Джаггер будет прооперирован в клинике Нью-Йорка. Замену сердечного клапана произведут на текущей неделе. На данный момент исполнитель находится в приподнятом настроении и отличной физической форме, поэтому он уже к лету сможет восстановиться после операции и вернуться к работе. Также сообщается, что по статистики замена сердечного клапана в 95% случаев проходит без осложнений.

Мику Джаггеру предстоит операция на сердце

Недавно участники рок-группы внесла корректировки в гастрольный тур по Америке и Канаде, поскольку их лидеру Мику Джаггеру нужно прийти обследование. Сам музыкант в социально сети Twitter дал своим преданным поклонникам обещание, он сделает все что в его силах, чтобы быстрее вернуться к работе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:55

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