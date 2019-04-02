Мику Джаггеру предстоит операция на сердце





Как стало известно, вокалист рок-группы под названием The Rolling Stones Мик Джаггер будет прооперирован в клинике Нью-Йорка. Замену сердечного клапана произведут на текущей неделе. На данный момент исполнитель находится в приподнятом настроении и отличной физической форме, поэтому он уже к лету сможет восстановиться после операции и вернуться к работе. Также сообщается, что по статистики замена сердечного клапана в 95% случаев проходит без осложнений.Недавно участники рок-группы внесла корректировки в гастрольный тур по Америке и Канаде, поскольку их лидеру Мику Джаггеру нужно прийти обследование. Сам музыкант в социально сети Twitter дал своим преданным поклонникам обещание, он сделает все что в его силах, чтобы быстрее вернуться к работе.