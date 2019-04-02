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«Превратилась в маленькую женщину»: Этери Тутберидзе рассказала об успехах Алины Загитовой

Этери Тутберидзе рассказала об успехах своей звездной ученицы Алины Загитовой. Одна из самых известных и выдающихся российских тренеров посетила студию Владимира Познера, где сообщила, как сложно было ее подопечной получить золото последнего чемпионата мира.

«Превратилась в маленькую женщину»: Этери Тутберидзе рассказала об успехах Алины Загитовой

Этери Тутберидзе всегда очень внимательна к своим ученицам. Она очень гордится их достижениями и огорчается, видя их ошибки, стараясь поддерживать и помогать преодолеть трудности. Недавно в интервью тренер сообщила, что не раз сталкивалась с информацией в прессе, что она, якобы, сдерживает своих фигуристок в физическом развитии. Наставница отметила: она могла бы воспользоваться этим средством, если бы оно было.

Тутберидзе рассказала, что ее знаменитая подопечная Алина Загитова «превратилась в маленькую женщину». Фигуристка, по словам, собеседницы Познера, в этом сезоне менялась, росла, что очень усложнило путь к победе. Во время чемпионата тренер хотела доказать, что ее ученицам победа достается не случайно. Касательно развития тела она сообщила, что некоторые процессы можно сдерживать постоянными физическими нагрузками.
«Превратилась в маленькую женщину»: Этери Тутберидзе рассказала об успехах Алины Загитовой

Наставница призналась, самой сложной медалью, которую выиграла Загитова, оказалась победа в Сайтаме. Подготовка и участие в чемпионате мира были нелегкими, но Тутберидзе сделала вывод: она способна воспитать спортсменок, способных побеждать даже когда их сезон складывается не совсем успешно.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:16

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