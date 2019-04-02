«Превратилась в маленькую женщину»: Этери Тутберидзе рассказала об успехах Алины Загитовой





Этери Тутберидзе всегда очень внимательна к своим ученицам. Она очень гордится их достижениями и огорчается, видя их ошибки, стараясь поддерживать и помогать преодолеть трудности. Недавно в интервью тренер сообщила, что не раз сталкивалась с информацией в прессе, что она, якобы, сдерживает своих фигуристок в физическом развитии. Наставница отметила: она могла бы воспользоваться этим средством, если бы оно было.Тутберидзе рассказала, что ее знаменитая подопечная Алина Загитова «превратилась в маленькую женщину». Фигуристка, по словам, собеседницы Познера, в этом сезоне менялась, росла, что очень усложнило путь к победе. Во время чемпионата тренер хотела доказать, что ее ученицам победа достается не случайно. Касательно развития тела она сообщила, что некоторые процессы можно сдерживать постоянными физическими нагрузками.Наставница призналась, самой сложной медалью, которую выиграла Загитова, оказалась победа в Сайтаме. Подготовка и участие в чемпионате мира были нелегкими, но Тутберидзе сделала вывод: она способна воспитать спортсменок, способных побеждать даже когда их сезон складывается не совсем успешно.