Эфиры «Дом-2» начали показывать с двухнедельным отставанием
Свежие выпуски скандально-известной телестройки «Дом-2» начали выходить в эфир телеканала «ТНТ» с двухнедельным отставанием.
По мнению некоторых телезрителей реалити-шоу, редакторы обязаны были предупредить, что будут задерживать свежие серии «Дома-2».
На днях в Интернете принялись активно обсуждать последние эфиры телепроекта. А все из-за календаря, на который фанаты телешоу обратили внимание.
Известно, что в доме «брендового» семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко над диваном висит большой календарь с передвижной красной рамочкой. В одном из недавних выпусков, который вышел в эфир 26 марта, зрители заметили, что этот календарный движок установлен на 12 марта, то есть на две недели раньше, чем вышла серия.
Сначала поклонники предположили, что Ольга или Дмитрий просто забыли передвинуть эту красную рамочку, ведь из-за постоянных ссор каждому из них явно нет дела до календаря. Однако на следующий день (27 марта) красный движок уже стоял на 13 марта.
Нужно сказать, что внимательные фанаты «Дома-2» не остановились на этом и продолжили наблюдать за передвижением красной рамочки на календаре Рапунцель и Дмитренко. В итоге, по словам телезрителей, движок с каждым днем продолжал двигаться, как это было замечено и ранее.
Сейчас поклонники реалити-шоу просто-таки убеждены в том, что эфиры «Дома-2» начали показывать с двухнедельным отставанием, однако они не понимают, почему никто из редакторов и ведущих не предупредил зрителей об этом, пишет Ondom2.
По мнению некоторых телезрителей реалити-шоу, редакторы обязаны были предупредить, что будут задерживать свежие серии «Дома-2».
На днях в Интернете принялись активно обсуждать последние эфиры телепроекта. А все из-за календаря, на который фанаты телешоу обратили внимание.
Известно, что в доме «брендового» семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко над диваном висит большой календарь с передвижной красной рамочкой. В одном из недавних выпусков, который вышел в эфир 26 марта, зрители заметили, что этот календарный движок установлен на 12 марта, то есть на две недели раньше, чем вышла серия.
Сначала поклонники предположили, что Ольга или Дмитрий просто забыли передвинуть эту красную рамочку, ведь из-за постоянных ссор каждому из них явно нет дела до календаря. Однако на следующий день (27 марта) красный движок уже стоял на 13 марта.
Нужно сказать, что внимательные фанаты «Дома-2» не остановились на этом и продолжили наблюдать за передвижением красной рамочки на календаре Рапунцель и Дмитренко. В итоге, по словам телезрителей, движок с каждым днем продолжал двигаться, как это было замечено и ранее.
Сейчас поклонники реалити-шоу просто-таки убеждены в том, что эфиры «Дома-2» начали показывать с двухнедельным отставанием, однако они не понимают, почему никто из редакторов и ведущих не предупредил зрителей об этом, пишет Ondom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20