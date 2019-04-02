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Эфиры «Дом-2» начали показывать с двухнедельным отставанием

Свежие выпуски скандально-известной телестройки «Дом-2» начали выходить в эфир телеканала «ТНТ» с двухнедельным отставанием.

Эфиры «Дом-2» начали показывать с двухнедельным отставанием

По мнению некоторых телезрителей реалити-шоу, редакторы обязаны были предупредить, что будут задерживать свежие серии «Дома-2».

На днях в Интернете принялись активно обсуждать последние эфиры телепроекта. А все из-за календаря, на который фанаты телешоу обратили внимание.

Известно, что в доме «брендового» семейства Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко над диваном висит большой календарь с передвижной красной рамочкой. В одном из недавних выпусков, который вышел в эфир 26 марта, зрители заметили, что этот календарный движок установлен на 12 марта, то есть на две недели раньше, чем вышла серия.

Эфиры «Дом-2» начали показывать с двухнедельным отставанием

Сначала поклонники предположили, что Ольга или Дмитрий просто забыли передвинуть эту красную рамочку, ведь из-за постоянных ссор каждому из них явно нет дела до календаря. Однако на следующий день (27 марта) красный движок уже стоял на 13 марта.

Нужно сказать, что внимательные фанаты «Дома-2» не остановились на этом и продолжили наблюдать за передвижением красной рамочки на календаре Рапунцель и Дмитренко. В итоге, по словам телезрителей, движок с каждым днем продолжал двигаться, как это было замечено и ранее.

Сейчас поклонники реалити-шоу просто-таки убеждены в том, что эфиры «Дома-2» начали показывать с двухнедельным отставанием, однако они не понимают, почему никто из редакторов и ведущих не предупредил зрителей об этом, пишет Ondom2.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20

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