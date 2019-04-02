Звезды сериала «Сверхъестественное» сравнили закрытие шоу с усыплением любимой собаки

Совсем недавно звезды сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклз и Джаред Падалеки сообщили поклонникам о том, что принято решение завершить съемки шоу на 15 сезоне, но не рассказали никаких иных подробностей, а также не объяснили причину. После этого СМИ и пользователи Сети начали активно обсуждать эту и выдвигать собственные теории относительной всей этой ситуации. Многие считали, что главных звезд сериала вынудили покинуть проект, другие же уверены – все ровно наоборот, именно Дженсен Эклз и Джаред Падалеки сами захотели уйти из шоу.Главные звезды сериала «Сверхъестественное» решили прокомментировать эту ситуацию и успокоить фанатов. Они отметили, их никто не выгонял и сами они тоже не уходили. По словам актеров, это решение было не быстрым, его обсуждали уже долгое время, и вся дискуссия шла внутри огромной команды проекта. Окончательное решение было принято, но далось оно очень сложно. Джаред Падалеки сравнил это с усыплением любимой больной собаки: решение верное и необходимое, но от того не становится менее эмоциональным. Дженсен Экзл отметил, что они захотели подвести итоговую черту под многолетней работой.