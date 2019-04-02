Вылечить язву способна лягушка, которая «выплевывает» свое потомство





В далеком 1972 году в районе Квинсленда, который находится в Австралии, был обнаружен экзотический вид лягушки. Это земноводное отличалось способностью проглатывать свою икру и вынашивать потомство в желудке. Ученых заинтересовал процесс прохождения «беременности», поскольку организм животного должен был вырабатывать фермент, который способен деактивировать кислоту в желудке. Этот процесс позволял потомству выживать без каких либо повреждений.Теоретически фермент лягушки можно использовать для разработки лекарства от язвы у человека, поскольку это вещество может нейтрализовать действие соляной кислоты и пепсина, которые способствуют появлению дефекта в слизистой оболочке желудка, при этом вызывая сильную боль. К сожалению, вид считается вымершим, и был занесен в список проекта «потерянных видов». Но ученые не оставляют попыток найти земноводное и завершить исследования этого чудного процесса, что бы создать столь необходимое лекарство.