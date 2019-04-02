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Александр Ревва рассказал о впечатлениях от своего первого сольного концерта

Александр Ревва рассказал поклонникам о впечатлениях от своего первого музыкального сольного концерта. На странице в Instagram он поблагодарил всех слушателей и поклонников, а также поделился с ними несколькими снимками с этого выступления.
Александр Ревва рассказал о впечатлениях от своего первого сольного концерта

Артист Александр Ревва серьезно взялся за покорение музыкального Олимпа. 1 апреля он дал свой первый сольный концерт в столичном Crocus City Hall. В первую очередь звезда поблагодарил собравшихся на мероприятии зрителей и отметил, что без них ничего бы не получилось. Не забыл он и про свою концертную команду, придумавшую и организовавшую это выступление. Артист уверен, что вместе они смогли создать шоу мирового уровня. Судя по опубликованным снимкам, во время выступления исполнитель постоянно менял свои наряды, а на сцене ему помогала многочисленная подтанцовка. В концерте также приняла участие певица Вера Брежнева, вместе с артистом она исполнила одну из песен.

Поклонники Александра Реввы поздравили его с этим важным дебютом. Они отметили, что выступление было великолепным и запомнится им на долгое время. Некоторые просят у артиста скорейшего выхода новых песен, а также анонса крупного гастрольного тура по другим городам России. Многие подписчики, не сумевшие посетить выступление звезды в Crocus City Hall, попросили поделиться с ними любительскими записями с этого концерта. Они отметили, что хотя бы таким образом хотят ознакомиться с концертной программой исполнителя.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:53

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