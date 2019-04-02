Александр Ревва рассказал о впечатлениях от своего первого сольного концерта

Артист Александр Ревва серьезно взялся за покорение музыкального Олимпа. 1 апреля он дал свой первый сольный концерт в столичном Crocus City Hall. В первую очередь звезда поблагодарил собравшихся на мероприятии зрителей и отметил, что без них ничего бы не получилось. Не забыл он и про свою концертную команду, придумавшую и организовавшую это выступление. Артист уверен, что вместе они смогли создать шоу мирового уровня. Судя по опубликованным снимкам, во время выступления исполнитель постоянно менял свои наряды, а на сцене ему помогала многочисленная подтанцовка. В концерте также приняла участие певица Вера Брежнева, вместе с артистом она исполнила одну из песен.Поклонники Александра Реввы поздравили его с этим важным дебютом. Они отметили, что выступление было великолепным и запомнится им на долгое время. Некоторые просят у артиста скорейшего выхода новых песен, а также анонса крупного гастрольного тура по другим городам России. Многие подписчики, не сумевшие посетить выступление звезды в Crocus City Hall, попросили поделиться с ними любительскими записями с этого концерта. Они отметили, что хотя бы таким образом хотят ознакомиться с концертной программой исполнителя.