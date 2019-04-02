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Ляйсан Утяшева поделилась с фанатами способом выхода из кризиса

В социальной сети Instagram Ляйсан Утяшева решила поделиться со своими фанатами собственным способом выхода из кризиса. Преданные поклонники высоко оценили новый пост знаменитости.

Ляйсан Утяшева поделилась с фанатами способом выхода из кризиса

Ляйсан Утяшева активно пользуется социальными сетями. Телеведущая любит рассказывать фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад она опубликовала новый снимок. На фото возлюбленная Павла Воли запечатлена в сидячем положении и смотрит прямо в камеру. В комментарии она написала, что кризис возникает в результате несоответствия реальности и представления. Телеведущая рассказала, что в ее жизни тоже был подобный период.
Ляйсан Утяшева поделилась с фанатами способом выхода из кризиса

Также Ляйсан Утяшева объяснила, что когда она устала сопротивляться, бороться и просто смирилась с этим, к ней пришли ответы, что делать дальше. Она посоветовала фанатам не забывать, что самое главное - это вера в самого себя. За короткий промежуток времени подписчики оставили огромное количество комментариев и более 43 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40

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