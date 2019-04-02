Ляйсан Утяшева поделилась с фанатами способом выхода из кризиса
В социальной сети Instagram Ляйсан Утяшева решила поделиться со своими фанатами собственным способом выхода из кризиса. Преданные поклонники высоко оценили новый пост знаменитости.
Ляйсан Утяшева активно пользуется социальными сетями. Телеведущая любит рассказывать фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад она опубликовала новый снимок. На фото возлюбленная Павла Воли запечатлена в сидячем положении и смотрит прямо в камеру. В комментарии она написала, что кризис возникает в результате несоответствия реальности и представления. Телеведущая рассказала, что в ее жизни тоже был подобный период.
Также Ляйсан Утяшева объяснила, что когда она устала сопротивляться, бороться и просто смирилась с этим, к ней пришли ответы, что делать дальше. Она посоветовала фанатам не забывать, что самое главное - это вера в самого себя. За короткий промежуток времени подписчики оставили огромное количество комментариев и более 43 тысяч лайков.
Ляйсан Утяшева активно пользуется социальными сетями. Телеведущая любит рассказывать фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад она опубликовала новый снимок. На фото возлюбленная Павла Воли запечатлена в сидячем положении и смотрит прямо в камеру. В комментарии она написала, что кризис возникает в результате несоответствия реальности и представления. Телеведущая рассказала, что в ее жизни тоже был подобный период.
Также Ляйсан Утяшева объяснила, что когда она устала сопротивляться, бороться и просто смирилась с этим, к ней пришли ответы, что делать дальше. Она посоветовала фанатам не забывать, что самое главное - это вера в самого себя. За короткий промежуток времени подписчики оставили огромное количество комментариев и более 43 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40