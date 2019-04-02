Вера Брежнева рассказала поклонникам о своем экспресс-отпуске в Соединенных Штатах

Вера Брежнева активно делится с фанатами результатами своей поездки в Штаты. Знаменитая певица сообщила, как можно провести время за границей с пользой за короткое время. Исполнительница посетила Лос-Анджелес вместе с сестрой Викторией Галушкой, которая недавно разорвала отношения с Александром Цекало.В своем Instagram-блоге Вера Брежнева сообщила, что главная цель ее приезда в США – это наследница София Киперман от предыдущего брака. Девушка давно живет и учится в Лос-Анджелесе и недавно отпраздновала свое 18-летие. В «отчете» для подписчиков знаменитость указывала, что выбирает подарок для пока «17-летней дочери» и занимается организацией и подготовкой торжества. Два дня назад Брежнева опубликовала ролик с праздничной вечеринки, отметив в комментарии: «Праздник у девчат) Сделали День рождения…».За три дня в Лос-Анджелесе певица успела не только пообщаться с родной дочерью, но и насладится шопингом, небольшим путешествием, встретиться с друзьями, завести новые знакомства, арендовать авто и позаниматься спортом на берегу океана. В завершении «отчета» артистка сделала вывод: «…не бывает мало времени, бывает мало желания».