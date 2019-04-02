АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Вера Брежнева рассказала поклонникам о своем экспресс-отпуске в Соединенных Штатах

Вера Брежнева рассказала своим поклонникам, как провела три дня в Лос-Анджелесе. В экспресс-отпуск в Соединенные Штаты отправилась со звездой российской эстрады и ее сестра - Виктория Галушка.
Вера Брежнева рассказала поклонникам о своем экспресс-отпуске в Соединенных Штатах

Вера Брежнева активно делится с фанатами результатами своей поездки в Штаты. Знаменитая певица сообщила, как можно провести время за границей с пользой за короткое время. Исполнительница посетила Лос-Анджелес вместе с сестрой Викторией Галушкой, которая недавно разорвала отношения с Александром Цекало.

В своем Instagram-блоге Вера Брежнева сообщила, что главная цель ее приезда в США – это наследница София Киперман от предыдущего брака. Девушка давно живет и учится в Лос-Анджелесе и недавно отпраздновала свое 18-летие. В «отчете» для подписчиков знаменитость указывала, что выбирает подарок для пока «17-летней дочери» и занимается организацией и подготовкой торжества. Два дня назад Брежнева опубликовала ролик с праздничной вечеринки, отметив в комментарии: «Праздник у девчат) Сделали День рождения…».

За три дня в Лос-Анджелесе певица успела не только пообщаться с родной дочерью, но и насладится шопингом, небольшим путешествием, встретиться с друзьями, завести новые знакомства, арендовать авто и позаниматься спортом на берегу океана. В завершении «отчета» артистка сделала вывод: «…не бывает мало времени, бывает мало желания».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Никита Кузнецов съехался
Александр Ревва рассказал о
Ляйсан Утяшева поделилась с фанатами
Вера Брежнева рассказала поклонникам о
Эксперты: Как правильно торговаться при
Эфиры «Дом-2» начали показывать с
Сестра Жанны Фриске закрыла бар на
Особенности излучения звездных объектов
Яна Троянова сообщила о начале съемок
Назван ТОП-10 самых популярных
Стефания Маликова наслаждается отдыхом
В России проснувшиеся клещи атакуют
Лайма Вайкуле рассказала журналистам о
Сын Федора Добронравова
Илья Яббаров заявил, что его
Вахтанг Беридзе активно проводит время
Создан биосенсор для мониторинга
Диана Арбенина называет Светлану
Шакира выложила в Сеть новое фото со
Ученые назвали причины появления белых
Певица Согдиана третий раз вышла замуж
«Дом-2»: Парни, которые делали пластику
Любовь Толкалина была вынуждена
Необычные модели отечественного
Анна Хилькевич после рождения дочерей
Найден эффективный способ избавления от
В Дании ученые обнаружили утерянный
Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай
Католические священники предали огню
Обновленный Chevrolet Trailblazer
Просмотреть все новости