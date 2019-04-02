Илья Яббаров заявил, что его несостоявшаяся теща ведет себя «лицемерно»

«Мое мнение на сегодняшний день не меняется! Я считаю, что Татьяна Владимировна Рапунцель ведет себя просто отвратительно, лицемерно и разрушает просто семью Дмитренко, накидывает младшей своей дочери, чтобы я не общался с сыном..», - заявил в недавнем прямом эфире Яббаров.



