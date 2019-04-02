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Илья Яббаров заявил, что его несостоявшаяся теща ведет себя «лицемерно»

Бывший избранник Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) Илья Яббаров «прошелся» по своей несостоявшейся теще.

Илья Яббаров заявил, что его несостоявшаяся теща ведет себя «лицемерно»

По мнению 33-летнего участника реалити-шоу «Дом-2», родительница «бренда» телепроекта ведет себя «лицемерно».

Несколько часов назад в Интернете появилась видеозапись, которая за считанные минуты распространилась по всем социальным сетям. Дело в том, что на ролике запечатлен очередной прямой эфир Яббарова, в котором он нелицеприятно высказывается в адрес матери Ольги и Алены Рапунцель.

Стоит отметить, что сейчас Яббаров и Савкина буквально каждый день предъявляют друг другу различные претензии, которые лишь продолжают нарастать, как снежный ком.

Илья Яббаров заявил, что его несостоявшаяся теща ведет себя «лицемерно»

Впрочем, Илья убежден, что к ссорам с Аленой приложила руку его несостоявшаяся теща, которая якобы и подговорила новоиспеченную мамочку не давать новорожденному малышу не только фамилию, но и даже отчество биологического отца.

«Мое мнение на сегодняшний день не меняется! Я считаю, что Татьяна Владимировна Рапунцель ведет себя просто отвратительно, лицемерно и разрушает просто семью Дмитренко, накидывает младшей своей дочери, чтобы я не общался с сыном..», - заявил в недавнем прямом эфире Яббаров.

Также Илья считает, что в родительнице Ольги и Алены Рапунцель «живет две личности». Ведь она время от времени выглядит как нормальный человек, но вдруг неожиданно превращается в «лицемерного человека».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:26

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