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Яна Троянова сообщила о начале съемок сериала «Ольга-4»

Яна Троянова опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. В нем речь идет о начале съемок популярного сериала «Ольга».
Яна Троянова сообщила о начале съемок сериала «Ольга-4»

Актриса заверила поклонников, что эта информация не является первоапрельской шуткой, а съемочные работы над четвертым сезоном начнутся уже летом.

Сериал «Ольга» вышел на экраны в 2016 году. Главная героиня сериала – москвичка Оля, живущая в Северном Чертаново. История была воспринята зрителем хорошо, потому было принято решение о съемках второго сезона. Он вышел на канале ТНТ примерно через год.

В начале 2018 года начали снимать третий сезон полюбившегося сериала. А уже к концу года поклонники снова смогли посмотреть новые приключения любимых героев. Создатели сразу заявили о том, что планируют снимать продолжение.

Кроме участия в сериале актриса стала ведущей шоу «Последний герой. Звезды против экстрасенсов». Яна Троянова уже вернулась с Филиппин, где снимали проект. С ней также ездили муж Василий Сигарев и любимая собака Эми.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:06

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