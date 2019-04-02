Яна Троянова сообщила о начале съемок сериала «Ольга-4»

Актриса заверила поклонников, что эта информация не является первоапрельской шуткой, а съемочные работы над четвертым сезоном начнутся уже летом.Сериал «Ольга» вышел на экраны в 2016 году. Главная героиня сериала – москвичка Оля, живущая в Северном Чертаново. История была воспринята зрителем хорошо, потому было принято решение о съемках второго сезона. Он вышел на канале ТНТ примерно через год.В начале 2018 года начали снимать третий сезон полюбившегося сериала. А уже к концу года поклонники снова смогли посмотреть новые приключения любимых героев. Создатели сразу заявили о том, что планируют снимать продолжение.Кроме участия в сериале актриса стала ведущей шоу «Последний герой. Звезды против экстрасенсов». Яна Троянова уже вернулась с Филиппин, где снимали проект. С ней также ездили муж Василий Сигарев и любимая собака Эми.