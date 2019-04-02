Сестра Жанны Фриске закрыла бар на Шри-Ланке из-за сезона дождей

Наталья Фриске со своим возлюбленным Сергеем Вшивковым последнее время находились на Шри-Ланке. Пара любит это место и постоянно там отдыхает. Несколько месяцев назад родственница Жанны Фриске решила заняться бизнесом и открыла на острове собственный бар. А на днях она сообщила, что ей придется закрыть заведение и вернуться в Москву. Как выяснялось, в Россию Наталья Фриске прилетела лишь потому, что на Шри-Ланке начался сезон дождей. В этот период туристов на острове не будет и бизнесвумен сможет заняться делами на родине.Сестра Жанны Фриске вернется к работе, как только погода там улучшится. Как она сообщила в Instagram, на Шри-Ланку она прибудет осенью. В России Наталья Фриске работает в салоне красоты. Ранее она сообщила своим поклонникам, что уже соскучилась по Москве, а также по джинсам, шпилькам и маникюру.