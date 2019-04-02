АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Сестра Жанны Фриске закрыла бар на Шри-Ланке из-за сезона дождей

Сестра Жанны Фриске Наталья несколько месяцев назад открыла собственный бар на Шри-Ланке. Сейчас стало известно, что ей пришлось закрыть свое заведение из-за сезона дождей.

Сестра Жанны Фриске закрыла бар на Шри-Ланке из-за сезона дождей

Наталья Фриске со своим возлюбленным Сергеем Вшивковым последнее время находились на Шри-Ланке. Пара любит это место и постоянно там отдыхает. Несколько месяцев назад родственница Жанны Фриске решила заняться бизнесом и открыла на острове собственный бар. А на днях она сообщила, что ей придется закрыть заведение и вернуться в Москву. Как выяснялось, в Россию Наталья Фриске прилетела лишь потому, что на Шри-Ланке начался сезон дождей. В этот период туристов на острове не будет и бизнесвумен сможет заняться делами на родине.

Сестра Жанны Фриске закрыла бар на Шри-Ланке из-за сезона дождей

Сестра Жанны Фриске вернется к работе, как только погода там улучшится. Как она сообщила в Instagram, на Шри-Ланку она прибудет осенью. В России Наталья Фриске работает в салоне красоты. Ранее она сообщила своим поклонникам, что уже соскучилась по Москве, а также по джинсам, шпилькам и маникюру.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Никита Кузнецов съехался
Александр Ревва рассказал о
Ляйсан Утяшева поделилась с фанатами
Вера Брежнева рассказала поклонникам о
Эксперты: Как правильно торговаться при
Эфиры «Дом-2» начали показывать с
Сестра Жанны Фриске закрыла бар на
Особенности излучения звездных объектов
Яна Троянова сообщила о начале съемок
Назван ТОП-10 самых популярных
Стефания Маликова наслаждается отдыхом
В России проснувшиеся клещи атакуют
Лайма Вайкуле рассказала журналистам о
Сын Федора Добронравова
Илья Яббаров заявил, что его
Вахтанг Беридзе активно проводит время
Создан биосенсор для мониторинга
Диана Арбенина называет Светлану
Шакира выложила в Сеть новое фото со
Ученые назвали причины появления белых
Певица Согдиана третий раз вышла замуж
«Дом-2»: Парни, которые делали пластику
Любовь Толкалина была вынуждена
Необычные модели отечественного
Анна Хилькевич после рождения дочерей
Найден эффективный способ избавления от
В Дании ученые обнаружили утерянный
Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай
Католические священники предали огню
Обновленный Chevrolet Trailblazer
Просмотреть все новости