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Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России

Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России. За январь-февраль 2019 года продажи в этом сегменте составили 155,5 тысяч единиц, что на 0,5% меньше прошлого периода.
Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России

Лидером рынка оказался отечественный бренд LADA. Его результат на вторичном рынке России - 15,6 тысяч единиц, что на 3,7% больше, чем в 2018 году. На второй строчке расположились машины японского автопроизводителя Toyota. Всего за отчетный период было продано 14,7 тысяч подержанных кроссоверов, что на 14% меньше. Первую тройку ТОП-10 замкнул бренд Nissan. Его результаты: 13,8 тысяч автомобилей и сокращение на 3,4%. Четвертое и пятое место досталось автомобилям Chevrolet и Mitsubishi. Их продажи на вторичном рынке кроссоверов России составили 12,4 и 9,3 тысяч единиц соответственно.
Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России

На шестом месте расположился автопроизводитель Kia. Его предпочли 7,7 тысячи российских покупателей, что на 8,8% больше 2018 года. Следующие участники ТОП-10: Hyundai (7,1 тысяч; +15%), BMW (6,1 тысяч; 4%) и Volkswagen (6 тысяч; +12%). Десятку замкнул бренд Mercedes-Benz с результатом 5,5 тысяч подержанных авто и ростом на 1,6%.
Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов на вторичном рынке России

Самыми популярными моделями на вторичном рынке России оказались: LADA 4x4 (12,5 тысяч), Chevrolet Niva (10,9 тысяч), Toyota RAV4 (5,1 тысяч), Toyota Land Cruiser (4,8 тысяч) и Nissan Qashqai (4,6 тысяч).



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:00

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