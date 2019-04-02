В России проснувшиеся клещи атакуют местных жителей





Они явились даже в те города, куда еще не успело прийти тепло. В больницу обращаются десятки людей - от Дальнего Востока до Центральной России.К счастью, врачи не зарегистрировали пока тяжелых случаев с инфекционными заболеваниями, но в опасных насекомых обнаружили возбудитель боррелиоза. Данная болезнь зачастую поражает сердечную и нервную системы, а также суставы. Специалисты предупреждают россиян, что это только начало охотничьего сезона. Когда температура станет выше +5 градусов, паукообразные атакуют с новой силой. Сообщается, что в прошлом году число клещей было в 3 раза меньше, чем сейчас. В городе Ставрополь 50 человек нуждались в медицинской помощи.В Иркутске кровососущие голодные насекомые тоже проснулись на месяц раньше. Они поджидают горожан прямо у земли. Жители разных городов обращаются в больницу с резким ухудшением состояния, головной болью и слабостью. К сожалению, просто на глаз отличить зараженного клеща невозможно. Лишь после экспертизы врач может обнаружить опасность, и в течение 3 дней он обязан начать лечение пациента. В результате упущенного времени никакие антибиотики человеку не помогут.На сегодня, универсальных препаратов против кровососущих насекомых пока не придумали. Даже существующие медикаменты оказывают на них очень слабое действие. Клещи имеют способность мутировать и приспосабливаться. Специалисты советуют не медлить с лечением после выявления опасного насекомого на своем теле.