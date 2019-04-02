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В России проснувшиеся клещи атакуют местных жителей

В России проснувшиеся клещи атакуют местных жителей. Смертельно опасные насекомые появились уже в нескольких регионах страны.

В России проснувшиеся клещи атакуют местных жителей

Они явились даже в те города, куда еще не успело прийти тепло. В больницу обращаются десятки людей - от Дальнего Востока до Центральной России.

К счастью, врачи не зарегистрировали пока тяжелых случаев с инфекционными заболеваниями, но в опасных насекомых обнаружили возбудитель боррелиоза. Данная болезнь зачастую поражает сердечную и нервную системы, а также суставы. Специалисты предупреждают россиян, что это только начало охотничьего сезона. Когда температура станет выше +5 градусов, паукообразные атакуют с новой силой. Сообщается, что в прошлом году число клещей было в 3 раза меньше, чем сейчас. В городе Ставрополь 50 человек нуждались в медицинской помощи.

В Иркутске кровососущие голодные насекомые тоже проснулись на месяц раньше. Они поджидают горожан прямо у земли. Жители разных городов обращаются в больницу с резким ухудшением состояния, головной болью и слабостью. К сожалению, просто на глаз отличить зараженного клеща невозможно. Лишь после экспертизы врач может обнаружить опасность, и в течение 3 дней он обязан начать лечение пациента. В результате упущенного времени никакие антибиотики человеку не помогут.

На сегодня, универсальных препаратов против кровососущих насекомых пока не придумали. Даже существующие медикаменты оказывают на них очень слабое действие. Клещи имеют способность мутировать и приспосабливаться. Специалисты советуют не медлить с лечением после выявления опасного насекомого на своем теле.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:46

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