Стефания Маликова наслаждается отдыхом в Париже

Дочь Дмитрия Маликова активно делится с подписчиками своего блога подробностями и яркими фото с поездки во Францию. Неудивительно, что в столице мировой моды 19-летней студентке МГИМО захотелось изменить стиль. На новых кадрах Стефания Маликова запечатлена на фоне огней знаменитой башни Эйфеля в укороченных брюках, длинном пиджаке черного цвета и туфлях на шпильке.Наследница прославленного музыканта ведет активный и интересный образ жизни: она путешествует, появляется на всевозможных светских мероприятиях, занимается созданием контента, посвященного моде и красоте, за что всегда получает восторженные отзывы пользователей. Но в этот раз публикация Стефании Маликовой восхитила далеко не всех ее подписчиков.«Эксперты» оценили внешность кумира, оставив не очень положительные комментарии: «Накаченная не по возрасту баба», «В такие малолетние годы уже качать ботекс…». Почитатели Маликовой заступались за нее перед хейтерами, отмечая, что она очень красивая девушка и имеет право на свой взгляд по поводу красоты и элегантности.