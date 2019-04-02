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Стефания Маликова наслаждается отдыхом в Париже

Наследница известного российского композитора Стефания Маликова наслаждается отдыхом в Париже. Знаменитость порадовала поклонников, опубликовав в Instagram несколько снимков с прогулки, где позирует на фоне Эйфелевой башни.
Стефания Маликова наслаждается отдыхом в Париже

Дочь Дмитрия Маликова активно делится с подписчиками своего блога подробностями и яркими фото с поездки во Францию. Неудивительно, что в столице мировой моды 19-летней студентке МГИМО захотелось изменить стиль. На новых кадрах Стефания Маликова запечатлена на фоне огней знаменитой башни Эйфеля в укороченных брюках, длинном пиджаке черного цвета и туфлях на шпильке.

Наследница прославленного музыканта ведет активный и интересный образ жизни: она путешествует, появляется на всевозможных светских мероприятиях, занимается созданием контента, посвященного моде и красоте, за что всегда получает восторженные отзывы пользователей. Но в этот раз публикация Стефании Маликовой восхитила далеко не всех ее подписчиков.

«Эксперты» оценили внешность кумира, оставив не очень положительные комментарии: «Накаченная не по возрасту баба», «В такие малолетние годы уже качать ботекс…». Почитатели Маликовой заступались за нее перед хейтерами, отмечая, что она очень красивая девушка и имеет право на свой взгляд по поводу красоты и элегантности.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:55

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