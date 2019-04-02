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Особенности излучения звездных объектов создают проблемы для исследований

В результате исследований, которые были проведены в университете Нового Южного Уэльса, учеными было установлено, что звезды являются плохими отражателями света в нашей Вселенной. К этому заключению они пришли, исследуя два небесных тела, которые находятся на спиральной орбите.
Особенности излучения звездных объектов создают проблемы для исследований

В созвездии Девы на расстоянии около 250 миллионов световых лет находится двойная звезда Спика. В результате наблюдения за указанным объектом было установлено, что поляризация частиц света, а также ориентация их волн, меняются в зависимости от орбиты звездных тел. Колебание лучей происходит в нескольких плоскостях одновременно, что затрудняет их исследование.

В результате составления компьютерной модели указанного объекта ученые пришли к выводу, что поляризация света звездного дуэта систематически меняется, что препятствует получению объективных данных. Материал, полученный во время исследования, поможет в дальнейшем изучать двойные системы во Вселенной. На основании полученных сведений будут созданы методики для более эффективного сбора и анализа информации.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:13

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