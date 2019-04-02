«Дом-2»: Парни, которые делали пластику





По словам самих парней, которые все-таки решаются на пластическую операцию и не скрывают этого, они так же, как и девушки стремятся усовершенствовать свой внешний вид.Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» хорошо знают, что Солнцев всегда стремился к самоусовершенствованию. Рустам не только сделал не одну пластическую операцию, но и каждый раз демонстрировал фанатам, что же именно ему изменили.Известно, что в свое время мужчина закачивал в губы силикон, однако чуть позже избавился от него, так как ему казалось, что припухлости сделали его «слащавым» и «вульгарным».6 лет назад Солнцев попал в аварию и очень сильно повредил нос, поэтому ему пришлось снова лечь на стол к хирургу. Тогда Рустам заявлял, что его больше всего беспокоит не новая форма носа, а тот факт, что он не может полноценно дышать, ведь была удалена перегородка и хрящевая ткань.В итоге участнику «Дома-2» сделали еще одну ринопластику, во время которой поврежденную часть носа заменили на фрагмент ребра Солнцева. Чуть позже Рустам решил изменить форму глаз и сделал блефоропластику. Но и этого оказалось шоумену недостаточно. Мужчина решился на пересадку волос.Гоген с первого дня своего нахождения в Периметре рассказывал, что делал несколько пластических операций. После участия в реалити-шоу «Дом-2» Солнцев продолжил свое «увлечение». Несколько лет назад шоумен признался, что делал коррекцию губ, а также задумывается о том, чтобы сделать липосакцию в области живота и установить в ягодицы импланты.Правда, Гоген после подобных заявлений больше не поднимал тему липосакции, поэтому сейчас сложно сказать, делал он ее или же нет. Впрочем, Солнцев все-таки оказался на столе у пластического хирурга, чтобы сделать коррекцию носа.На данный момент Холявин является рекордсменом по количеству пластических операций среди участников «Дома-2». Егор полностью переделал свое лицо и тело, а все это для того, чтобы превратиться в копию Кена. Сейчас экс-героя реалити-шоу все называют «Русским Кеном».Известно, что на сегодняшний день Холявин уже перенес больше 15 пластических операций. Не так давно Егор признался, что жалеет о том, что решился на увеличение мужского достоинства, ведь теперь у него появились проблемы в интимном плане.Ныне телеведущий «Дома-2» Влад Кадони заявляет, что не делал операцию по увеличению мужского достоинства, однако многие телезрители хорошо помнят те эфиры телестройки, в которых мужчина хвалился своими приобретенными сантиметрами.В конце 2017 года Влад снова лег на стол к пластическому хирургу, чтобы сделать ринопластику. Тогда Кадони указывал на то, что это вынужденная мера, так как его буквально замучил насморк.Бывший избранник Евгении Феофилактовой – Антон Гусев всегда стремился к идеалу, поэтому в определенные моменты даже пугал поклонников «Дома-2» тем, что настолько много уделяет внимания своему внешнему виду.В 2015 году Антон и Евгения вместе легли на стол к пластическому хирургу, чтобы сделать ринопластику. Чуть позже Гусев вновь оказался у специалиста, ведь решился на блефаропластику. Тогда мужчина утверждал, что ему не нравятся его нависшие верхние веки и грыжи на нижних веках.К слову, до сих пор зрители «Дома-2» уверены, что Гусева «подсадила» на пластически операции Феофилактова.Самсонов ранее занимался боксом, вследствие чего его нос пережил шесть переломов. Алексей еще во время участия в «Доме-2» рассказывал, что не может нормально дышать, поэтому задумывается о ринопластике.Впрочем, решился мужчина на операцию только после рекомендации Ирины Александровны Агибаловой, которая посоветовала Леше хорошего специалиста.До сих пор телезрители помнят, как пухленькому Клубничке удавалось с первых минут покорять женщин своими шутками и весельем. Только вот самого Глеба, как оказалось, его лишний вес никогда не устраивал. Каким же удивлением для поклонников «Дома-2» было узнать, что Жемчугов решился на радикальные меры.По результатам первой липосакции Глеб избавился от шести лишних килограмм. Повторил данную операцию мужчина уже через полгода. Сейчас Жемчугов придерживается определенной диеты, о чем довольно часто рассказывает у себя на страничке в Instagram.