Лайма Вайкуле рассказала журналистам о своих ошибках в молодости
Известная исполнительница Лайма Вайкуле добилась огромных успехов в своей творческой деятельности. Несмотря на эта, артистка постоянно сожалеет об ошибках молодости, не позволивших ей стать матерью, затронув данную тему во время беседы с журналистами.
Лайма Вайкуле очень быстро взошла на самую вершину советского, а затем и российского, шоу-бизнеса. Артистка добилась значительных успехов, заработала репутацию и уважение у коллег и слушателей, но это не сделало ее по-настоящему счастливой. Звезда рассказала о том, что постоянно вспоминает ошибки своей молодости, о которых она постоянно сожалеет. По словам певицы, в самом начале карьеры, когда успехи только начали идти в гору, она узнала о беременности. Тогда дети не входили в планы исполнительницы, поэтому она приняла решение сделать аборт.
В будущем ситуация повторилась, но Лайма Вайкуле опять предпочла карьеру ребенку. Она вспоминает, что тогда была уверена, будто еще успеет завести наследника. Несмотря на это, в будущем у артистки случились серьезные проблемы, не позволившие ей забеременеть. В 2010 году звезда решила наконец-то завести ребенка, но у нее не получилась. О себе дали знать два аборта, совершенные в прошлом. Лайма Вайкуле вспоминает, врачи еще тогда предупреждали ее о рисках, но она не хотела их слушать, о чем сейчас очень сожалеет.
В настоящее время звезда является владельцем двух французских бульдогов, ставших для нее заменой детей и внуков. Артистка посоветовала молодым девушкам внимательно думать и взвешивать свои решения в подобных ситуациях, а также не допускать ее ошибок.
Лайма Вайкуле очень быстро взошла на самую вершину советского, а затем и российского, шоу-бизнеса. Артистка добилась значительных успехов, заработала репутацию и уважение у коллег и слушателей, но это не сделало ее по-настоящему счастливой. Звезда рассказала о том, что постоянно вспоминает ошибки своей молодости, о которых она постоянно сожалеет. По словам певицы, в самом начале карьеры, когда успехи только начали идти в гору, она узнала о беременности. Тогда дети не входили в планы исполнительницы, поэтому она приняла решение сделать аборт.
В будущем ситуация повторилась, но Лайма Вайкуле опять предпочла карьеру ребенку. Она вспоминает, что тогда была уверена, будто еще успеет завести наследника. Несмотря на это, в будущем у артистки случились серьезные проблемы, не позволившие ей забеременеть. В 2010 году звезда решила наконец-то завести ребенка, но у нее не получилась. О себе дали знать два аборта, совершенные в прошлом. Лайма Вайкуле вспоминает, врачи еще тогда предупреждали ее о рисках, но она не хотела их слушать, о чем сейчас очень сожалеет.
В настоящее время звезда является владельцем двух французских бульдогов, ставших для нее заменой детей и внуков. Артистка посоветовала молодым девушкам внимательно думать и взвешивать свои решения в подобных ситуациях, а также не допускать ее ошибок.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:39