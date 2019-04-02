Лайма Вайкуле рассказала журналистам о своих ошибках в молодости

Лайма Вайкуле очень быстро взошла на самую вершину советского, а затем и российского, шоу-бизнеса. Артистка добилась значительных успехов, заработала репутацию и уважение у коллег и слушателей, но это не сделало ее по-настоящему счастливой. Звезда рассказала о том, что постоянно вспоминает ошибки своей молодости, о которых она постоянно сожалеет. По словам певицы, в самом начале карьеры, когда успехи только начали идти в гору, она узнала о беременности. Тогда дети не входили в планы исполнительницы, поэтому она приняла решение сделать аборт.В будущем ситуация повторилась, но Лайма Вайкуле опять предпочла карьеру ребенку. Она вспоминает, что тогда была уверена, будто еще успеет завести наследника. Несмотря на это, в будущем у артистки случились серьезные проблемы, не позволившие ей забеременеть. В 2010 году звезда решила наконец-то завести ребенка, но у нее не получилась. О себе дали знать два аборта, совершенные в прошлом. Лайма Вайкуле вспоминает, врачи еще тогда предупреждали ее о рисках, но она не хотела их слушать, о чем сейчас очень сожалеет.В настоящее время звезда является владельцем двух французских бульдогов, ставших для нее заменой детей и внуков. Артистка посоветовала молодым девушкам внимательно думать и взвешивать свои решения в подобных ситуациях, а также не допускать ее ошибок.