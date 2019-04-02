Шакира выложила в Сеть новое фото со своим супругом

Все поклонники знают Шакиру не только как успешную певицу, композитора, автора нескольких премий «Грэмми», но и как хорошую жену и маму. Звезда не слишком часто балует своих поклонников показом личных фото и видео в Сети. Но на днях фанаты смогли увидеть новую публикацию в Instagram любимой исполнительницы. На ней изображены счастливые супруги – 42-летняя Шакира и 32-летний Жерар Пике, футболист испанской «Барселоны».Звезда рассказала, что снимок был сделан на автомойке. Супруги на снимке одеты в одинаковые черные спортивные костюмы и зеленые кроссовки.Поклонники восприняли фото с восторгом. Глядя на то, как нежно молодой муж обнимает свою избранницу, слушатели еще раз убедились, что в семье царит настоящая идиллия.Супруги воспитывают двоих детей – пятилетнего Милана и трехлетнего Сашу. Глядя на общие семейные фото просто невозможно поверить в часто возникающие слухи о том, что у влюбленных напряженные отношения.