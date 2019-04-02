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Вахтанг Беридзе активно проводит время с первой наследницей Анной от Ольги Арнтгольц

Вахтанг Беридзе активно проводит время со своей наследницей Анной от экс-супруги Ольги Арнтгольц несмотря на то, что недавно у актера появился сын. Мальчика кинозвезде родила актриса Алеса Качер.
Вахтанг Беридзе активно проводит время с первой наследницей Анной от Ольги Арнтгольц

Известный актер расстался с сестрой Татьяны Арнтгольц Ольгой в 2015 году. Знаменитость сумел сохранить хорошие отношения с бывшей женой и старается уделять время дочери Анне. В одном из интервью Вахтанг Беридзе сообщил, что наследница может жить у него целыми месяцами в загородном доме.

По словам артиста, он практически не расстается с Анной. Звезда экрана посещает вместе с дочерью различные детские представления. Беридзе отметил: он и Ольга Артнгольц хотят, чтобы Анна развивалась в разных направлениях. Девочке очень нравятся теннис, пение и плавание, - поделился с репортерами актер.
Вахтанг Беридзе активно проводит время с первой наследницей Анной от Ольги Арнтгольц

Беридзе помогает своей возлюбленной, актрисе из сериала «Кармалита» Алесе Качер в воспитании сына. Маленькая Аня смогла найти общий язык с малышом и 38-летний артист этому очень рад.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:20

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