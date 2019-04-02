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Создан биосенсор для мониторинга повреждений в режиме реального времени

В Бингемтонском университете был разработан биосенсор для определения состояния кожи в онлайн режиме. Датчик позволяет на протяжении большого промежутка времени дистанционно следить за химическими процессами в организме человека.
Создан биосенсор для мониторинга повреждений в режиме реального времени

По утверждению разработчиков, прибор поможет обеспечить лучший уход за больным. С помощью датчиков будет возможно мониторить общее состояние здоровья, физической формы, улучшить уход за ранами, обеспечить понимание прогрессирования заболеваний. В перспективе перечень полезных свойств изобретения только увеличится.

Биосенсоры являются симбиозом биологических компонентов с физико-химическим датчиком, который позволяет мониторить и анализировать химические вещества и их реакции в человеческом организме. Прибор также способен контролировать количество кислорода и лактата в коже. Новые технологии позволять повысить функциональность медицинских исследований, что, к сожалению, невозможно достичь в нынешних реалиях. Сейчас вышеуказанные процессы занимают большое количество времени и требуют значительных ресурсов.

В будущем планируется развить технологию. Ученые желают использовать биосенсоры для внедрения их во внутренние органы человека с целью обеспечения контроля над протекающими болезнями, а также получения необходимой информации о состоянии здоровья пациента в режиме реального времени.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:11

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