Создан биосенсор для мониторинга повреждений в режиме реального времени





По утверждению разработчиков, прибор поможет обеспечить лучший уход за больным. С помощью датчиков будет возможно мониторить общее состояние здоровья, физической формы, улучшить уход за ранами, обеспечить понимание прогрессирования заболеваний. В перспективе перечень полезных свойств изобретения только увеличится.Биосенсоры являются симбиозом биологических компонентов с физико-химическим датчиком, который позволяет мониторить и анализировать химические вещества и их реакции в человеческом организме. Прибор также способен контролировать количество кислорода и лактата в коже. Новые технологии позволять повысить функциональность медицинских исследований, что, к сожалению, невозможно достичь в нынешних реалиях. Сейчас вышеуказанные процессы занимают большое количество времени и требуют значительных ресурсов.В будущем планируется развить технологию. Ученые желают использовать биосенсоры для внедрения их во внутренние органы человека с целью обеспечения контроля над протекающими болезнями, а также получения необходимой информации о состоянии здоровья пациента в режиме реального времени.