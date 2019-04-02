Диана Арбенина называет Светлану Сурганову исключительно «Светка»

29 марта в Санкт-Петербурге состоялось выступление российской рок-группы «Ночные Снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Концерт был посвящен 25-летию группы, поэтому коллектив решил сделать его особенным. Специальным гостем стала Светлана Сурганова, покинувшая коллектив в 2002 году. Певицы дуэтом исполнили главные хиты группы: «Морячек», «31-я весна», «Розы» и многие другие. Подобное воссоединение пришлось по душе многим поклонникам творчества коллектива. Они отметили, что такие совместные выступления полезны всем сторонам: самим исполнительницам и их фанатам.О концерте в Санкт-Петербурге Диана Арбенина рассказала на своей странице в Instagram. Она поблагодарила Светлану Сурганову за ее участие и отметила, что никогда не называла ее полными именем. Лидер «Ночных Снайперов» всегда обращался к коллеге «Светка» или «Светик». Она пожелала ей творческих и иных успехов.Поклонники российской рок-группы отметили, что это очередной шаг, способствующий примирению двух сторон. Они выразили надежду на будущие совместные выступления исполнительниц.Напомним, Светлана Сурганова покинула коллектив «Ночные снайперы» в 2002 году. С тех пор она не выступала с группой вплоть до конца 2018 года, тогда она присоединилась к бывшим соратникам во время их выступления в столичном СК «Олимпийский».