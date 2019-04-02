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Диана Арбенина называет Светлану Сурганову исключительно «Светка»

Лидер российской рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступила в Санкт-Петербурге вместе со Светланой Сургановой. Об этом артистка рассказала в своем Instagram и отметила, что 25 лет называет коллегу исключительно «Светка».
Диана Арбенина называет Светлану Сурганову исключительно «Светка»

29 марта в Санкт-Петербурге состоялось выступление российской рок-группы «Ночные Снайперы» во главе с Дианой Арбениной. Концерт был посвящен 25-летию группы, поэтому коллектив решил сделать его особенным. Специальным гостем стала Светлана Сурганова, покинувшая коллектив в 2002 году. Певицы дуэтом исполнили главные хиты группы: «Морячек», «31-я весна», «Розы» и многие другие. Подобное воссоединение пришлось по душе многим поклонникам творчества коллектива. Они отметили, что такие совместные выступления полезны всем сторонам: самим исполнительницам и их фанатам.

О концерте в Санкт-Петербурге Диана Арбенина рассказала на своей странице в Instagram. Она поблагодарила Светлану Сурганову за ее участие и отметила, что никогда не называла ее полными именем. Лидер «Ночных Снайперов» всегда обращался к коллеге «Светка» или «Светик». Она пожелала ей творческих и иных успехов.

Поклонники российской рок-группы отметили, что это очередной шаг, способствующий примирению двух сторон. Они выразили надежду на будущие совместные выступления исполнительниц.
Диана Арбенина называет Светлану Сурганову исключительно «Светка»

Напомним, Светлана Сурганова покинула коллектив «Ночные снайперы» в 2002 году. С тех пор она не выступала с группой вплоть до конца 2018 года, тогда она присоединилась к бывшим соратникам во время их выступления в столичном СК «Олимпийский».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:06

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