Певица Согдиана третий раз вышла замуж в прошлом году
В одном из своих недавних интервью певица Согдиана рассказала, что третий раз вышла замуж. Также исполнительница призналась, что торжество состоялось еще год назад.
Певица Согдиана старается скрывать все подробности свей личной жизни. Но несколько дней назад ее сын Микаил отпраздновал свой 9 день рождения. Звездная мать устроила своему наследнику пышный праздник, на котором присутствовали гости и репортеры. Представители прессы обратили внимание, что исполнительница появилась с обручальным кольцом на пальце. Как сообщила Согдиана она в третий раз вышла замуж, произошло это еще в прошлом году.
Знаменитость утверждает, что не скрывала этот факт, просто предпочитала его не афишировать. Все, что исполнительница рассказала о своем возлюбленном, так это то, что его зовут Максим. Напомним у певицы есть двое сыновей Микаил и Арджун от предыдущих отношений. Преданные поклонники начали буквально засыпать Согдиану вопросами о новом замужестве.
Певица Согдиана старается скрывать все подробности свей личной жизни. Но несколько дней назад ее сын Микаил отпраздновал свой 9 день рождения. Звездная мать устроила своему наследнику пышный праздник, на котором присутствовали гости и репортеры. Представители прессы обратили внимание, что исполнительница появилась с обручальным кольцом на пальце. Как сообщила Согдиана она в третий раз вышла замуж, произошло это еще в прошлом году.
Знаменитость утверждает, что не скрывала этот факт, просто предпочитала его не афишировать. Все, что исполнительница рассказала о своем возлюбленном, так это то, что его зовут Максим. Напомним у певицы есть двое сыновей Микаил и Арджун от предыдущих отношений. Преданные поклонники начали буквально засыпать Согдиану вопросами о новом замужестве.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:55