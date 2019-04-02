Певица Согдиана третий раз вышла замуж в прошлом году

Певица Согдиана старается скрывать все подробности свей личной жизни. Но несколько дней назад ее сын Микаил отпраздновал свой 9 день рождения. Звездная мать устроила своему наследнику пышный праздник, на котором присутствовали гости и репортеры. Представители прессы обратили внимание, что исполнительница появилась с обручальным кольцом на пальце. Как сообщила Согдиана она в третий раз вышла замуж, произошло это еще в прошлом году.Знаменитость утверждает, что не скрывала этот факт, просто предпочитала его не афишировать. Все, что исполнительница рассказала о своем возлюбленном, так это то, что его зовут Максим. Напомним у певицы есть двое сыновей Микаил и Арджун от предыдущих отношений. Преданные поклонники начали буквально засыпать Согдиану вопросами о новом замужестве.