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Певица Согдиана третий раз вышла замуж в прошлом году

В одном из своих недавних интервью певица Согдиана рассказала, что третий раз вышла замуж. Также исполнительница призналась, что торжество состоялось еще год назад.

Певица Согдиана третий раз вышла замуж в прошлом году

Певица Согдиана старается скрывать все подробности свей личной жизни. Но несколько дней назад ее сын Микаил отпраздновал свой 9 день рождения. Звездная мать устроила своему наследнику пышный праздник, на котором присутствовали гости и репортеры. Представители прессы обратили внимание, что исполнительница появилась с обручальным кольцом на пальце. Как сообщила Согдиана она в третий раз вышла замуж, произошло это еще в прошлом году.

Певица Согдиана третий раз вышла замуж в прошлом году

Знаменитость утверждает, что не скрывала этот факт, просто предпочитала его не афишировать. Все, что исполнительница рассказала о своем возлюбленном, так это то, что его зовут Максим. Напомним у певицы есть двое сыновей Микаил и Арджун от предыдущих отношений. Преданные поклонники начали буквально засыпать Согдиану вопросами о новом замужестве.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:55

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