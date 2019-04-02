Любовь Толкалина была вынуждена отменить гастроли из-за семейных обстоятельств

В настоящее время знаменитость находится в гастрольном туре. Актриса порадовала поклонников в Тюмени 1 апреля участием в постановке «Мастер и Маргарита», но отыграть спектакль в Тобольске, Полевском и Артемовском Любовь Толкалина не сможет. Звезде пришлось вернуться в российскую столицу из-за непредвиденных семейных обстоятельств, о чем она очень сожалеет. В комментарии к снимку, где артистка запечатлена в короне и гримом имитирующим, бордовые слезы, Толкалина также поблагодарила за внимание «удивительно изысканную и театральную Тюмень».Актриса написала, что со спектаклем в других городах должна появится ее коллега Ольга Кабо, отметив, что любителям Мельпомены повезло несказанно, ведь она полагает, что впечатления от игры Кабо у зрителей будут незабываемые.