Необычные модели отечественного автомобиля «Нива»





Они отмечают, времена, когда отечественные внедорожники воспринимались исключительно как утилитарные решения для российского бездорожья, остались в прошлом. Современные модели все больше привлекают автолюбителей, как основа для глубокого тюнинга и преобразования авто.Российские энтузиасты делают значительный акцент на внедорожнике «Нива». Пользователи Сети отметили два направления улучшений: ходовые и эстетические. В первом случае акцент делается на придании модели более совершенных технических характеристик. Изменения в таких случаях касаются подвески, силового агрегата, амортизаторов, дорожного просвета и многого другого. Автомобиль обычно получает дополнительные защитные экраны и бамперы. Все это позволяет таким версиям совершать самые экстремальные путешествия и поездки.Существует и другой подход к изменению модели «Нива». Многие наоборот, делают автомобиль более приспособленным для городского использования. Для этого изменениям подвергаются внешний вид и салон транспортного средства. Его оснащают современными информационно-развлекательными системами, а также решениями, увеличивающими комфорт водителя и пассажиров.