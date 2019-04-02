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Необычные модели отечественного автомобиля «Нива»

Пользователи Сети рассказали про необычную подборку отечественных автомобилей «Нива». В нее вошли модели, прошедшие процесс значительных изменений как в визуальном виде, так и в ходовых характеристиках.
Необычные модели отечественного автомобиля «Нива»

Они отмечают, времена, когда отечественные внедорожники воспринимались исключительно как утилитарные решения для российского бездорожья, остались в прошлом. Современные модели все больше привлекают автолюбителей, как основа для глубокого тюнинга и преобразования авто.
Необычные модели отечественного автомобиля «Нива»

Российские энтузиасты делают значительный акцент на внедорожнике «Нива». Пользователи Сети отметили два направления улучшений: ходовые и эстетические. В первом случае акцент делается на придании модели более совершенных технических характеристик. Изменения в таких случаях касаются подвески, силового агрегата, амортизаторов, дорожного просвета и многого другого. Автомобиль обычно получает дополнительные защитные экраны и бамперы. Все это позволяет таким версиям совершать самые экстремальные путешествия и поездки.
Необычные модели отечественного автомобиля «Нива»

Существует и другой подход к изменению модели «Нива». Многие наоборот, делают автомобиль более приспособленным для городского использования. Для этого изменениям подвергаются внешний вид и салон транспортного средства. Его оснащают современными информационно-развлекательными системами, а также решениями, увеличивающими комфорт водителя и пассажиров.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:38

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