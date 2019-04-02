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Анна Хилькевич после рождения дочерей отказалась от светских раутов

С тех пор как Анна Хилькевич стала матерью, ее жизнь претерпела серьезные изменения. Теперь всё свободное время звезда сериала «Универ. Новая общага» проводит с семьей, а не на светских раутах.
Анна Хилькевич после рождения дочерей отказалась от светских раутов

Вместе с мужем Артуром знаменитость воспитывает двух дочек. Арианна – старшая, ей три года, а младшей Марии всего семь месяцев. Как и многие коллеги по цеху Хилькевич совсем ненадолго оставила работу после рождения каждой из дочерей. При первой же возможности она возвращалась на съемочную площадку. Новые интересные проекты – это неотъемлемая часть жизни звезды. При этом она все-таки ощущает внутреннее противостояние и борьбу ценностей.

Актрисе все-таки удалось найти оптимальный баланс. С рождением девочек она отказалась от участия в вечеринках и светских раутах, и выбрала спокойный домашний отдых в кругу семьи. Она признается, что таким образом удается больше времени уделять близким.

Звезда рассказывает, что после загруженной недели на съемочной площадке она обязательно выделяет два-три дня для того, чтобы провести их с детьми. После первых родов Анна Хилькевич приступила к работе уже через два с половиной месяца, а с появлением младшей и вовсе не стала сидеть дома. Светская львица считает, что в современном мире женщина может грамотно спланировать свою жизнь и совмещать работу, воспитание детей и все домашние дела.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:30

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