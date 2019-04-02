Анна Хилькевич после рождения дочерей отказалась от светских раутов

Вместе с мужем Артуром знаменитость воспитывает двух дочек. Арианна – старшая, ей три года, а младшей Марии всего семь месяцев. Как и многие коллеги по цеху Хилькевич совсем ненадолго оставила работу после рождения каждой из дочерей. При первой же возможности она возвращалась на съемочную площадку. Новые интересные проекты – это неотъемлемая часть жизни звезды. При этом она все-таки ощущает внутреннее противостояние и борьбу ценностей.Актрисе все-таки удалось найти оптимальный баланс. С рождением девочек она отказалась от участия в вечеринках и светских раутах, и выбрала спокойный домашний отдых в кругу семьи. Она признается, что таким образом удается больше времени уделять близким.Звезда рассказывает, что после загруженной недели на съемочной площадке она обязательно выделяет два-три дня для того, чтобы провести их с детьми. После первых родов Анна Хилькевич приступила к работе уже через два с половиной месяца, а с появлением младшей и вовсе не стала сидеть дома. Светская львица считает, что в современном мире женщина может грамотно спланировать свою жизнь и совмещать работу, воспитание детей и все домашние дела.