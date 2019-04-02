АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай поженимся»

Российский певец Стас Костюшкин необычный образом отметил праздник 1 апреля. Артист ненадолго стал «Виталиком» и попал в телешоу «Давай поженимся», чем удивил не только своих поклонников, но и многих звезд шоу-бизнеса.
Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай поженимся»

1 апреля вышел очередной эпизод телешоу «Давай поженимся», главным героем стал «Виталик», очень похожий на певца Стаса Костюшкина. Подобное сходство сразу обнаружили не все зрители, но те, кто заметил это, поспешили рассказать о своих наблюдениях в социальных сетях. Они отметили, этот мужчина очень похож на знаменитого артиста, хоть гримеры и старались скрыть его отличительные черты лица. Эта тема стала активно обсуждаться и в российских СМИ.

Совсем недавно ситуацию прокомментировал и сам Стас Костюшкин. Он разместил на своей странице в Instagram фотографию на фоне телевизора, на котором идет выпуск «Давай поженимся» от 1 апреля. Певец отметил: «Мне казалось, что я чуточку симпатичнее». Несмотря на то, что артист прямо не подтвердил своего участия в этом необычном эпизоде популярного телешоу, многие уже поняли в чем дело.
Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай поженимся»

Поклонники Стаса Костюшкина поблагодарили его за столь необычное перевоплощение и отметили, что ему удалось поднять им настроение. По словам некоторых, они до сих пор не могут поверить, что «Виталик» это сам певец. Поклонники отметили его актерские навыки и чувство юмора. Такие подписчики уверены, не каждый исполнитель согласился бы на такую идею.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илья Яббаров заявил, что его
Вахтанг Беридзе активно проводит время
Создан биосенсор для мониторинга
Диана Арбенина называет Светлану
Шакира выложила в Сеть новое фото со
Ученые назвали причины появления белых
Певица Согдиана третий раз вышла замуж
«Дом-2»: Парни, которые делали пластику
Любовь Толкалина была вынуждена
Необычные модели отечественного
Анна Хилькевич после рождения дочерей
Найден эффективный способ избавления от
В Дании ученые обнаружили утерянный
Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай
Католические священники предали огню
Обновленный Chevrolet Trailblazer
Кристина Орбакайте показала фанатам
Валерия поздравила своего мужа Иосифа
«Лаборатория Касперского» назвала самый
Продюсер Иосиф Пригожин отмечает свое
Егор Крид разочаровался в близких людях
Стартовали съемки художественного
Honor стал лидером продаж среди
Британские ученые доказали, что орудия
Mitsubishi планирует выпустить
Nissan Qashqai вышел на рынок
Наличие метана на Марсе подтвердили
Палеонтологи раскопали в США «братскую
Умер актер из сериала «Улицы разбитых
Ученые выяснили как человеческий мозг
Просмотреть все новости