Стас Костюшкин «попал» в телешоу «Давай поженимся»

1 апреля вышел очередной эпизод телешоу «Давай поженимся», главным героем стал «Виталик», очень похожий на певца Стаса Костюшкина. Подобное сходство сразу обнаружили не все зрители, но те, кто заметил это, поспешили рассказать о своих наблюдениях в социальных сетях. Они отметили, этот мужчина очень похож на знаменитого артиста, хоть гримеры и старались скрыть его отличительные черты лица. Эта тема стала активно обсуждаться и в российских СМИ.Совсем недавно ситуацию прокомментировал и сам Стас Костюшкин. Он разместил на своей странице в Instagram фотографию на фоне телевизора, на котором идет выпуск «Давай поженимся» от 1 апреля. Певец отметил: «Мне казалось, что я чуточку симпатичнее». Несмотря на то, что артист прямо не подтвердил своего участия в этом необычном эпизоде популярного телешоу, многие уже поняли в чем дело.Поклонники Стаса Костюшкина поблагодарили его за столь необычное перевоплощение и отметили, что ему удалось поднять им настроение. По словам некоторых, они до сих пор не могут поверить, что «Виталик» это сам певец. Поклонники отметили его актерские навыки и чувство юмора. Такие подписчики уверены, не каждый исполнитель согласился бы на такую идею.