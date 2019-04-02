Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Звезда российской эстрады не могла пройти мимо Дня дурака. 1 апреля Кристина Орбакайте разместила в своем личном аккаунте Instagram очень необычный снимок. Знаменитость предстала перед подписчиками в новом образе: с разбитой губой и огромной гематомой под глазом. В комментарии артистка призналась, что с детства любила всех смешить. По словам певицы, с комедией в жизни, в кино или на сцене всегда интересно сталкиваться.Поклонники поспешили отреагировать на новую публикацию кумира, оценивая ее тонкое чувство юмора: «Ждите, через пару дней во всех СМИ: «Орбакайте избил муж», «Губа должна быть с той же стороны, что и глаз. Или удара два было?))», «Ну, думала, еще одна пострадала от мужа-деспота. Нельзя так пугать».