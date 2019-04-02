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Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Популярная отечественная исполнительница Кристина Орбакайте показала фанатам следы сильных побоев на лице. Певица попросила подписчиков не переживать, так как это всего лишь грим.
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Звезда российской эстрады не могла пройти мимо Дня дурака. 1 апреля Кристина Орбакайте разместила в своем личном аккаунте Instagram очень необычный снимок. Знаменитость предстала перед подписчиками в новом образе: с разбитой губой и огромной гематомой под глазом. В комментарии артистка призналась, что с детства любила всех смешить. По словам певицы, с комедией в жизни, в кино или на сцене всегда интересно сталкиваться.

Поклонники поспешили отреагировать на новую публикацию кумира, оценивая ее тонкое чувство юмора: «Ждите, через пару дней во всех СМИ: «Орбакайте избил муж», «Губа должна быть с той же стороны, что и глаз. Или удара два было?))», «Ну, думала, еще одна пострадала от мужа-деспота. Нельзя так пугать».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:55

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