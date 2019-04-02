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Обновленный Chevrolet Trailblazer выйдет без рамы по более дешевой цене

Компания Chevrolet вскоре представит объемный внедорожник Trailblazer. Новинка выйдет в образе паркетника без рамы и по более дешевой стоимости.
Обновленный Chevrolet Trailblazer выйдет без рамы по более дешевой цене

В РФ данная версия реализовывалась до 2015 года, далее руководители фирмы приняли решение сократить эту линейку и улучшить Trailblazer. В настоящий момент его создают на бразильских и таиландских фабриках.

На китайском рынке данный автомобиль Chevrolet еще не представлен. Презентация модернизированного внедорожника состоится в Шанхае спустя две недели. Согласно имеющейся информации, паркетник будет реализован без рамы, с несущим кузовом и обычной муфтой подключения задних колес. Цена Trailblazer окажется дешевле по сравнению с прежней модификацией.

Судя по обнародованному тизеру, новинка получила агрессивную внешность головной части кузова с двухуровневой оптикой, а задние стойки крыши вышли заметно заваленными.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:55

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