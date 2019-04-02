Обновленный Chevrolet Trailblazer выйдет без рамы по более дешевой цене





В РФ данная версия реализовывалась до 2015 года, далее руководители фирмы приняли решение сократить эту линейку и улучшить Trailblazer. В настоящий момент его создают на бразильских и таиландских фабриках.На китайском рынке данный автомобиль Chevrolet еще не представлен. Презентация модернизированного внедорожника состоится в Шанхае спустя две недели. Согласно имеющейся информации, паркетник будет реализован без рамы, с несущим кузовом и обычной муфтой подключения задних колес. Цена Trailblazer окажется дешевле по сравнению с прежней модификацией.Судя по обнародованному тизеру, новинка получила агрессивную внешность головной части кузова с двухуровневой оптикой, а задние стойки крыши вышли заметно заваленными.