Католические священники предали огню книги о Гарри Поттере
В Польше католические священники предали огню книги о Гарри Поттере. Сочинения о маленьком волшебнике были сожжены перед храмом, вместе с другими произведениями об оборотнях, вампирах и другой нечисти.
Указанное событие произошло 1 апреля в городе Гданьске. Как пояснили служители храма, они сожгли книги, которые, по их мнению, противоречат христианским учениям и вере. На фотографиях, которые были опубликованы в Тwitter, видно, как священники вынесли большое количество книг, сложили их в заранее приготовленное место, огороженное камнями, после чего подожгли их, при этом читая молитву.
Пользователи Сети негативно отреагировали на это событие. Некоторые даже сравнили их действия со средневековой инквизицией и назвали это событие «фанатичным мракобесием». Ответной реакции служителей церкви на реакцию народа еще не поступило. Была ли эта акция первоапрельской шуткой или серьезным церковным ритуалом - неизвестно.
Указанное событие произошло 1 апреля в городе Гданьске. Как пояснили служители храма, они сожгли книги, которые, по их мнению, противоречат христианским учениям и вере. На фотографиях, которые были опубликованы в Тwitter, видно, как священники вынесли большое количество книг, сложили их в заранее приготовленное место, огороженное камнями, после чего подожгли их, при этом читая молитву.
Пользователи Сети негативно отреагировали на это событие. Некоторые даже сравнили их действия со средневековой инквизицией и назвали это событие «фанатичным мракобесием». Ответной реакции служителей церкви на реакцию народа еще не поступило. Была ли эта акция первоапрельской шуткой или серьезным церковным ритуалом - неизвестно.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:00