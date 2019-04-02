АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Валерия поздравила своего мужа Иосифа Пригожина с 50-летием

Певица Валерия одной из первых поздравила своего мужа Иосифа Пригожина с его 50-летием. Теплые слова в адрес супруга звезда опубликовала на своей странице в Instagram, где она в очередной раз призналась ему в любви.
Валерия поздравила своего мужа Иосифа Пригожина с 50-летием

Валерия не поскупилась на искренние и нежные слова в адрес мужа. Певица написала: «Солнце мое, твой День рождения настал. Поздравляю тебя, а еще больше себя с тем, что ты не просто живешь на этом свете, а с тем, что ты МОЙ». Артистка поблагодарила Иосифа Пригожина за то, что он делает ее по-настоящему счастливой. Знаменитость уверена, продюсер «не заметит» своего 50-летия и продолжит активную профессиональную деятельность. Свои поздравления исполнительница закончила такими словами: «А самое главное — мы по-прежнему будем вместе, и я буду продолжать любить тебя, а ты просто будь здоров!».

Подписчик Валерии присоседились к ее поздравлениям. Они пожелали известному продюсеру успехов, здоровья и счастливых отношений. Поклонники звездной пары уверены, что самые яркие переживания у них еще впереди.

Иосифа Пригожина уже успели поздравить многие звезды российского шоу-бизнеса: Катя Лель, Игорь Николаев, Инна Маликова, Алла Духова, Наташа Королева и многие другие. Про 50-летний юбилей не забыл и сам продюсер. Он порадовал подписчиков в Instagram подборкой архивных снимков из разных периодов своей жизни, начиная с раннего детства.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновленный Chevrolet Trailblazer
Кристина Орбакайте показала фанатам
Валерия поздравила своего мужа Иосифа
«Лаборатория Касперского» назвала самый
Продюсер Иосиф Пригожин отмечает свое
Егор Крид разочаровался в близких людях
Стартовали съемки художественного
Honor стал лидером продаж среди
Британские ученые доказали, что орудия
Mitsubishi планирует выпустить
Nissan Qashqai вышел на рынок
Наличие метана на Марсе подтвердили
Палеонтологи раскопали в США «братскую
Умер актер из сериала «Улицы разбитых
Ученые выяснили как человеческий мозг
Джери Хорнер опровергла заявление Мел
Археологи обнаружили в шотландской
Валерий Леонтьев опубликовал архивное
В Индии воссоздали два древних сада
«Шантарам» на сцене: В Сети появились
Конспирологи: Закупка Пентагоном
Новая девушка Евгения Ромашова Виктория
Археологи обнаружили в Египте
Фанаты Ольги Бузовой заклевали сестру
Назван напиток, который облегчает
Представители «ВКонтакте» опровергли
Названы типичные симптомы
Учёные предложили лечить депрессию,
Медики сообщили, кому противопоказаны
Минюсту РФ предложили разрешить
Просмотреть все новости