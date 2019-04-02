Валерия поздравила своего мужа Иосифа Пригожина с 50-летием

Валерия не поскупилась на искренние и нежные слова в адрес мужа. Певица написала: «Солнце мое, твой День рождения настал. Поздравляю тебя, а еще больше себя с тем, что ты не просто живешь на этом свете, а с тем, что ты МОЙ». Артистка поблагодарила Иосифа Пригожина за то, что он делает ее по-настоящему счастливой. Знаменитость уверена, продюсер «не заметит» своего 50-летия и продолжит активную профессиональную деятельность. Свои поздравления исполнительница закончила такими словами: «А самое главное — мы по-прежнему будем вместе, и я буду продолжать любить тебя, а ты просто будь здоров!».Подписчик Валерии присоседились к ее поздравлениям. Они пожелали известному продюсеру успехов, здоровья и счастливых отношений. Поклонники звездной пары уверены, что самые яркие переживания у них еще впереди.Иосифа Пригожина уже успели поздравить многие звезды российского шоу-бизнеса: Катя Лель, Игорь Николаев, Инна Маликова, Алла Духова, Наташа Королева и многие другие. Про 50-летний юбилей не забыл и сам продюсер. Он порадовал подписчиков в Instagram подборкой архивных снимков из разных периодов своей жизни, начиная с раннего детства.