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Продюсер Иосиф Пригожин отмечает свое 50-летие

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин отмечает свое 50-летие. В честь этой даты деятель отечественного шоу-бизнеса опубликовал на своей странице Instagram детские снимки и рассказал о жизненных приоритетах.
Продюсер Иосиф Пригожин отмечает свое 50-летие

Иосиф Пригожин сообщил подписчикам о том, что 50-летие «подкралось» к нему незаметно и добавил, что добрался до клуба тех, кому «стукнуло» 50. По словам продюсера, его знакомые, кто уже давно преодолел этот «рубеж», рассказали, что самое интересное начинается именно после этой даты, поэтому он настрое оптимистично. Знаменитость отметил, у него существую четкие приоритеты и потребности в жизни: заниматься любимым делом, не терять связь с реальностью, любить и быть любимым. Он заверил подписчиков, что после 50-летия не собирается изменять самому себе и этим ценностям.

Продюсер сопроводил это сообщение целой серией своих архивных фотографий. На них запечатлены основные периоды в его жизни: от раннего детства до зрелости, но сам Иосиф Пригожин не сообщил, сколько ему конкретно лет на каждом из снимков.

Подписчики поздравили продюсера с очередной важной датой. Они пожелали Иосифу Пригожину счастья, здоровья и творческих успехов. По их мнению, главные достижения в карьере деятеля шоу-бизнеса еще впереди, в этом мало кто сомневается. Нашлись и те, кто пожелали всего наилучшего и жене продюсера – певице Валерии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:30

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