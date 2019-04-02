«Лаборатория Касперского» назвала самый «вирусный» сериал





В ушедшем году на долю популярного сериала приходилось 17% от всех заражений. Наиболее опасными являются первая и последняя серии в каждом сезоне. Пострадали от троянов, распространяемых под видом «Игр престолов», более 20 тысяч пользователей Интернета. На их компьютерах оказались вредоносные рекламные программы и загрузчики.Немного реже хакеры подделывали пиратские эпизоды «Ходячих мертвецов». Также в перечне самых «вирусных» сериалов оказались «Анатомия страсти», «Теория большого взрыва» и «Сверхъестественное».Первый эпизод «Игр престолов» ранее оказался в Интернете за 20 дней до официального показа. Неизвестные лица опубликовали серию на видеохостинге YouTube, но почти сразу ее удалили модераторы. Это не помешало некоторым юзерам посмотреть видео и рассказать о нем в соцсетях.