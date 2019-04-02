Стартовали съемки художественного фильма «Буду рядом…» о жизни Юлии Началовой

Такая информация появилась в отечественных СМИ. Согласно ней, съемки картины уже стартовали и некоторые эпизоды даже успели отснять. Речь идет о нескольких сценах в одном из московских аэропортов, происходящих в заключительной части фильма. Режиссером художественной картины, посвященной жизни Юлии Началовой, назначена Наталья Филатова, а продюсером будет Андрей Загорский.Представители съемочной команды не сообщают никаких подробностей и деталей предстоящей картины «Буду рядом…». Известно лишь то, что сюжет расскажет о всех этапах жизни певицы: детстве, юности, становлении и развитии ее музыкальной карьеры, а также последних днях жизни. Имя актрисы, подобранной на главную роль, пока неизвестно. Создатели картины уверены, что премьера состоится уже этой осенью, но более подробной информации не сообщают. Также неизвестно, в каком формате выйдет фильм и попадет ли он на экраны кинотеатров.