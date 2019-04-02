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Стартовали съемки художественного фильма «Буду рядом…» о жизни Юлии Началовой

Появилась информация о том, что стартовали съемки художественного фильма, посвящённого жизни певицы Юлии Началовой. Картина получила название «Буду рядом…» и расскажет о основных этапах жизни российской исполнительны, премьера намечена на осень 2019 года.
Стартовали съемки художественного фильма «Буду рядом…» о жизни Юлии Началовой

Такая информация появилась в отечественных СМИ. Согласно ней, съемки картины уже стартовали и некоторые эпизоды даже успели отснять. Речь идет о нескольких сценах в одном из московских аэропортов, происходящих в заключительной части фильма. Режиссером художественной картины, посвященной жизни Юлии Началовой, назначена Наталья Филатова, а продюсером будет Андрей Загорский.

Представители съемочной команды не сообщают никаких подробностей и деталей предстоящей картины «Буду рядом…». Известно лишь то, что сюжет расскажет о всех этапах жизни певицы: детстве, юности, становлении и развитии ее музыкальной карьеры, а также последних днях жизни. Имя актрисы, подобранной на главную роль, пока неизвестно. Создатели картины уверены, что премьера состоится уже этой осенью, но более подробной информации не сообщают. Также неизвестно, в каком формате выйдет фильм и попадет ли он на экраны кинотеатров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:15

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