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Honor стал лидером продаж среди смартфонов в РФ

Бренд Honor оказался лидером по продаже смартфонов в РФ в первом квартале нынешнего года. На его долю приходится чуть более 27% реализованных устройств.
Honor стал лидером продаж среди смартфонов в РФ

Китайская марка сумела занять четверть российского рынка и впервые выбилась в лидеры в России. Вторую позицию занимает Samsung. Южнокорейская фирма заняла нишу на 26,5%. Замкнула топ-3 американская компания Apple - 11% от штучных продаж.

В денежном эквиваленте на первом месте располагается именно «яблочная» корпорация - 32,1%. Далее находятся Samsung - 26,3% Honor - 22%, Huawei - 7,9% и Xiaomi - 3,7%.

В среднем ценник на смартфоны в РФ возрос на 5%. Это связывается с появлением современных технологий в виде опции распознавания лица, тройной камеры и иных механизмов. Активно реализуются мобильные аппараты благодаря приемлемым кредитам и условиям.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:09

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