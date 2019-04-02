Honor стал лидером продаж среди смартфонов в РФ





Китайская марка сумела занять четверть российского рынка и впервые выбилась в лидеры в России. Вторую позицию занимает Samsung. Южнокорейская фирма заняла нишу на 26,5%. Замкнула топ-3 американская компания Apple - 11% от штучных продаж.В денежном эквиваленте на первом месте располагается именно «яблочная» корпорация - 32,1%. Далее находятся Samsung - 26,3% Honor - 22%, Huawei - 7,9% и Xiaomi - 3,7%.В среднем ценник на смартфоны в РФ возрос на 5%. Это связывается с появлением современных технологий в виде опции распознавания лица, тройной камеры и иных механизмов. Активно реализуются мобильные аппараты благодаря приемлемым кредитам и условиям.