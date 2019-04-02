Егор Крид разочаровался в близких людях

В своем официальном Instagram-аккаунте под свежей публикацией Крид написал, что в последнее время часто разочаровывается в дорогих ему людях. Его поклонники старались поддержать своего кумира в комментариях. Они писали ему теплые слова и обещали никогда не предавать.Одна из подписчиц посоветовала музыканту быть терпеливым и сильным, а также попросила его никогда не терять веру.Кстати, подписчики Крида связали его плохое настроение с недавними слухами о разрыве сотрудничества артиста с лейблом BlackStar. Сообщается, что сам исполнитель недвусмысленно опроверг сообщения.