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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев

Советский и российский актер Александр Васильев, известный зрителю по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался на 60-м году жизни. Артист в последнее время боролся с неизвестной болезнью.
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев

О смерти актера сообщила студия «Ленфильм». Согласно опубликованной информации, попрощаться с артистом любой желающий сможет 3 апреля в 11 часов в 4 павильоне «Ленфильма» в Санкт-Петербурге. После этого в 14:00 пройдет отпевание в храме Смоленской Иконы Божьей Матери. Похоронят актера на Смоленском кладбище.

Будущий артист родился 30 октября 1955 года. В 1977 году он закончил обучение в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (МГИТМиК), с этого же времени являлся актером Театра Комедии им. Н.П. Акимова. Российские зрители знакомы с этим артистом по ролям в культовых отечественных сериалах: «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Также Александр Васильев снялся в популярной кинокартине «Особенности национальной охоты».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:35

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