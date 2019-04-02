Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев





О смерти актера сообщила студия «Ленфильм». Согласно опубликованной информации, попрощаться с артистом любой желающий сможет 3 апреля в 11 часов в 4 павильоне «Ленфильма» в Санкт-Петербурге. После этого в 14:00 пройдет отпевание в храме Смоленской Иконы Божьей Матери. Похоронят актера на Смоленском кладбище.Будущий артист родился 30 октября 1955 года. В 1977 году он закончил обучение в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (МГИТМиК), с этого же времени являлся актером Театра Комедии им. Н.П. Акимова. Российские зрители знакомы с этим артистом по ролям в культовых отечественных сериалах: «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Также Александр Васильев снялся в популярной кинокартине «Особенности национальной охоты».