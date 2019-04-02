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Археологи обнаружили в Египте известняковый саркофаг эпохи Птолемеев

Во время раскопок, проводимых в северной части Египта, археологическая миссия обнаружила известняковый саркофаг эпохи Птолемеев, содержащий две мумии. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании ahram.
Археологи обнаружили в Египте известняковый саркофаг эпохи Птолемеев

Раскопки проводились в карьерах города Кувейсина, расположенного на территории мухафазы Минуфия. По словам представителя Верховного совета древностей Египта, найденный саркофаг имеет два метра в высоту и 60 см в ширину, объект находится в хорошем состоянии. Внутри гробницы находятся две мумии, они лежат друг на друге. Останки древних египтян сохранились плохо.

Археологи также обнаружили в саркофаге позолоченные артефакты, глиняные горшки, амфоры, тарелки, амулеты, скарабеев, вырезанных из золота и фаянса, а также бронзовые монеты эпохи Птолемеев.

Кроме того, находкой ученых стали три поврежденные статуэтки с изображением трех из четырех сыновей бога Гора.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 06:43

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