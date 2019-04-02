Археологи обнаружили в Египте известняковый саркофаг эпохи Птолемеев
Во время раскопок, проводимых в северной части Египта, археологическая миссия обнаружила известняковый саркофаг эпохи Птолемеев, содержащий две мумии. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании ahram.
Раскопки проводились в карьерах города Кувейсина, расположенного на территории мухафазы Минуфия. По словам представителя Верховного совета древностей Египта, найденный саркофаг имеет два метра в высоту и 60 см в ширину, объект находится в хорошем состоянии. Внутри гробницы находятся две мумии, они лежат друг на друге. Останки древних египтян сохранились плохо.
Археологи также обнаружили в саркофаге позолоченные артефакты, глиняные горшки, амфоры, тарелки, амулеты, скарабеев, вырезанных из золота и фаянса, а также бронзовые монеты эпохи Птолемеев.
Кроме того, находкой ученых стали три поврежденные статуэтки с изображением трех из четырех сыновей бога Гора.
Раскопки проводились в карьерах города Кувейсина, расположенного на территории мухафазы Минуфия. По словам представителя Верховного совета древностей Египта, найденный саркофаг имеет два метра в высоту и 60 см в ширину, объект находится в хорошем состоянии. Внутри гробницы находятся две мумии, они лежат друг на друге. Останки древних египтян сохранились плохо.
Археологи также обнаружили в саркофаге позолоченные артефакты, глиняные горшки, амфоры, тарелки, амулеты, скарабеев, вырезанных из золота и фаянса, а также бронзовые монеты эпохи Птолемеев.
Кроме того, находкой ученых стали три поврежденные статуэтки с изображением трех из четырех сыновей бога Гора.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 06:43