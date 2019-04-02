Валерий Леонтьев опубликовал архивное фото Лаймы Вайкуле в образе брюнетки

Валерий Леонтьев дружит с Лаймой Вайкуле и Владимиром Винокуром уже много лет. Исполнители даже когда-то спели дуэтом песню «Вернисаж», ставшую хитом в Советском Союзе. Учитывая, что и певица, и юморист отмечают свой день рождения в один день – 31 марта, Валерий Леонтьев поздравил их обоих, разместив в соцсети редкий снимок.На фото запечатлена целая плеяда представителей отечественной эстрады: Игорь Крутой, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и Владимир Винокур. Интернет-аудитория не сразу смогла узнать на снимке певицу из Прибалтики, поскольку она изображена с темными волосами, хотя уже давно появляется на сцене в образе блондинки.Поклонники высоко оценили фотографию, опубликованную Валерием Леонтьевым. В своих комментариях они поздравили именинников со знаменательной датой, а также написали множество комплиментов в адрес всех артистов, подчеркнув, что они являются целой эпохой.