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Валерий Леонтьев опубликовал архивное фото Лаймы Вайкуле в образе брюнетки

Известный певец Валерий Леонтьев поздравил с днем рождения своих коллег по шоу-бизнесу Лайму Вайкуле и Владимира Винокура, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram архивный снимок со знаменитостями. Посмотрев на фотографию, поклонники увидели, что прославленная литовская исполнительница, которую все привыкли видеть блондинкой, в прошлом была брюнеткой.
Валерий Леонтьев опубликовал архивное фото Лаймы Вайкуле в образе брюнетки

Валерий Леонтьев дружит с Лаймой Вайкуле и Владимиром Винокуром уже много лет. Исполнители даже когда-то спели дуэтом песню «Вернисаж», ставшую хитом в Советском Союзе. Учитывая, что и певица, и юморист отмечают свой день рождения в один день – 31 марта, Валерий Леонтьев поздравил их обоих, разместив в соцсети редкий снимок.

На фото запечатлена целая плеяда представителей отечественной эстрады: Игорь Крутой, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и Владимир Винокур. Интернет-аудитория не сразу смогла узнать на снимке певицу из Прибалтики, поскольку она изображена с темными волосами, хотя уже давно появляется на сцене в образе блондинки.

Поклонники высоко оценили фотографию, опубликованную Валерием Леонтьевым. В своих комментариях они поздравили именинников со знаменательной датой, а также написали множество комплиментов в адрес всех артистов, подчеркнув, что они являются целой эпохой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:09

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