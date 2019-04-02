Джери Хорнер опровергла заявление Мел Би после сообщения коллеги о романтических отношениях





В позапрошлые выходные во время съемок передачи Piers Morgan’s Life Stories Мел Би рассказала, что более 20 лет у нее была интимная связь с другой солисткой группы - Джери Хорнер. За этим скандальным заявлением в средствах массовой информации начали появляться сообщения со ссылкой на инсайдеров, в которых описывались подробности романа экс-«перчинок». В частности, говорилось о том, что любовь между ними вспыхнула с первого взгляда, а их отношения продолжались целый год.Джери Хорнер (в девичестве Холлиуэлл) обратилась к фанатам с официальным заявлением о том, что вся информация о ее, якобы, романе с Мел Би является ложью. Артистка, которая воспитывает двоих детей, подчеркнула, что ей было особенно неприятно узнать об этих сплетнях в День матери. В заявлении говорится, что ложная информация ранила не только саму певицу, но и ее семью.Несмотря на возникшую проблемную ситуацию, Джери Хорнер отметила, что с нетерпением ждет предстоящих гастролей «Spice Girls» вместе с другими участницами.