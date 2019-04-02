Джери Хорнер опровергла заявление Мел Би после сообщения коллеги о романтических отношениях
Бывшая участница популярного в прошлом девичьего коллектива «Spice Girls» Джери Хорнер опровергла слова своей коллеги по сцене Мел Би о том, что у них когда-то были романтические отношения. Скандальное заявление прозвучало от Scary Spice в эфире одного из зарубежных телешоу.
В позапрошлые выходные во время съемок передачи Piers Morgan’s Life Stories Мел Би рассказала, что более 20 лет у нее была интимная связь с другой солисткой группы - Джери Хорнер. За этим скандальным заявлением в средствах массовой информации начали появляться сообщения со ссылкой на инсайдеров, в которых описывались подробности романа экс-«перчинок». В частности, говорилось о том, что любовь между ними вспыхнула с первого взгляда, а их отношения продолжались целый год.
Джери Хорнер (в девичестве Холлиуэлл) обратилась к фанатам с официальным заявлением о том, что вся информация о ее, якобы, романе с Мел Би является ложью. Артистка, которая воспитывает двоих детей, подчеркнула, что ей было особенно неприятно узнать об этих сплетнях в День матери. В заявлении говорится, что ложная информация ранила не только саму певицу, но и ее семью.
Несмотря на возникшую проблемную ситуацию, Джери Хорнер отметила, что с нетерпением ждет предстоящих гастролей «Spice Girls» вместе с другими участницами.
В позапрошлые выходные во время съемок передачи Piers Morgan’s Life Stories Мел Би рассказала, что более 20 лет у нее была интимная связь с другой солисткой группы - Джери Хорнер. За этим скандальным заявлением в средствах массовой информации начали появляться сообщения со ссылкой на инсайдеров, в которых описывались подробности романа экс-«перчинок». В частности, говорилось о том, что любовь между ними вспыхнула с первого взгляда, а их отношения продолжались целый год.
Джери Хорнер (в девичестве Холлиуэлл) обратилась к фанатам с официальным заявлением о том, что вся информация о ее, якобы, романе с Мел Би является ложью. Артистка, которая воспитывает двоих детей, подчеркнула, что ей было особенно неприятно узнать об этих сплетнях в День матери. В заявлении говорится, что ложная информация ранила не только саму певицу, но и ее семью.
Несмотря на возникшую проблемную ситуацию, Джери Хорнер отметила, что с нетерпением ждет предстоящих гастролей «Spice Girls» вместе с другими участницами.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:21