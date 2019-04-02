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Британские ученые доказали, что орудия труда древних людей появились благодаря опыту предыдущих поколений

Британские исследователи выяснили, что древние люди могли изобрести орудия своего труда и предметы быта, используя в этом процессе не собственные мыслительные способности, а удачный опыт предыдущих поколений. Такие результаты были получены учеными после проведения эксперимента с участием студентов.
Британские ученые доказали, что орудия труда древних людей появились благодаря опыту предыдущих поколений

Среди представителей антропологической науки бытует два совершенно разных мнения о том, что на самом деле служило для людей главным фактором научно-технического прогресса и культурного развития. Одни ученые полагают, что ключевая роль в этом процессе принадлежит умственным способностям и абстрактному мышлению человека. Другие же эксперты считают, что достижения в области науки техники были получены случайным образом.

Для проверки данных гипотез исследователи смоделировали в лабораторных условиях параметры, присущие научно-технической революции. Специалисты пригласили участвовать в эксперименте студентов, не имеющих особых знаний в технике и механике. Испытуемым предстояло улучшить функционирование конструкции, состоящей из колеса, четырех спиц и двух рельсов. Наблюдая за процессом, исследователи обнаружили, что производительность установки все время увеличивалась, хотя добровольцы делали неверные выводы о работе механизма.
Британские ученые доказали, что орудия труда древних людей появились благодаря опыту предыдущих поколений

По словам авторов научной работы, полученные данные могут означать, что древние орудия труда и предметы быта создавались людьми не благодаря исключительному складу ума, а за счет воспроизведения и улучшения достижений предшественников.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:04

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